Nur noch 25 neue Flüchtlinge pro Tag: Erstaufnahme-Heime in Rheinland-Pfalz mehr als halb leer

Einst kamen jeden Tag bis zu 800 Flüchtlinge nach Rheinland-Pfalz. Jetzt sind es nur noch rund 25. Daher gibt es schon andere Ideen, wie sich einzelne Einrichtungen der Erstaufnahme nutzen ließen.

Flüchtlingsheim in der Hafenstraße in Neuwied.

Mainz/Diez. Die sieben rheinland-pfälzischen Erstaufnahme-Einrichtungen für Flüchtlinge sind inzwischen mehr als halb leer. Nur noch 2975 Asylbewerber leben jetzt in den Unterkünften. Die insgesamt 7359 Plätze sind lediglich noch zu gut 40 Prozent ausgelastet, wie die Sprecherin des Integrationsministeriums in Mainz, Astrid Eriksson, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Täglich kämen nur noch rund 25 Schutzsuchende nach Rheinland-Pfalz. Es gebe im Moment aber keine Pläne, die Einrichtungen zusammenzulegen. «Das ist ein atmendes System. Wir behalten deshalb immer einen Puffer, falls die Zahlen wieder steigen», sagte Eriksson. Auch in den vergangenen Monaten habe die Auslastung immer nur rund 50 Prozent betragen.

Andere Interessenten für die Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es bereits. So plant etwa die Bundespolizei, ein Ausbildungszentrum auf dem Gelände in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) zu eröffnen. Dort leben derzeit 628 Flüchtlinge in der Freiherr-vom-Stein-Kaserne, in der Platz für 900 Menschen ist. «Die Landesregierung verschließt sich den Gesprächen mit der Bundespolizei nicht», sagte Eriksson. Die Regierung habe aber noch keine weiteren Pläne mit der Unterkunft.

Im ehemaligen Meisenheimer Krankenhaus waren Flüchtlinge eingezogen. Foto: Dominic Schreiner

Die Zahl der Asylsuchenden ist in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gesunken. Kamen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im November 2015 täglich bis zu 800 Menschen nach Rheinland-Pfalz, waren es am 5. Januar nur noch 346 Asylbewerber und am 15. Januar lediglich 203 Schutzsuchende. Als Gründe gelten das Schließen der Balkanroute und das EU-Türkei-Abkommen zu Flüchtlingen.

In den rheinland-pfälzischen Erstaufnahme-Einrichtungen bleiben die meisten Flüchtlinge höchstens drei Monate, bis sie auf die Kommunen verteilt werden. Lediglich Menschen vom Westbalkan, deren Chancen auf ein Bleiberecht verschwindend gering sind, müssen für die gesamte Dauer ihres Asylverfahrens in den Erstaufnahme-Heimen wohnen.

dpa/lrs