Nürburgring GmbH darf Finanzchaos selbst regeln – CDU fürchtet Vertuschung

Die angeschlagene Nürburgring GmbH behält auch in der Krise die Fäden in der Hand. Sie kann ihre Probleme in Eigenverwaltung angehen – beaufsichtigt von einem "Sachwalter". Die CDU befürchtet Vertuschung – und fordert ein Verfahren mit einem vorläufigen Insolvenzverwalter.

Der Nürburgring GmbH steht ein langes Insolvenzverfahren bevor. Foto: Denise Hülpüsch

Nürburgring – Die angeschlagene Nürburgring GmbH behält auch in der Krise die Fäden in der Hand. Sie kann ihre Probleme in Eigenverwaltung angehen – beaufsichtigt von einem "Sachwalter". Die CDU befürchtet Vertuschung – und fordert ein Verfahren mit einem vorläufigen Insolvenzverwalter.

Der vorläufige Gläubigerausschuss hat sich am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler einstimmig für ein sogenanntes Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ausgesprochen, sagte der Direktor der örtlichen Amtsgerichts, Jürgen Powolny. Auf Vorschlag des fünfköpfigen Gremiums hat das Gericht den Fachanwalt Jens Lieser zum vorläufigen Sachwalter ernannt.

Der Koblenzer Sanierungsexperte und der neue alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Nürburgring GmbH, Thomas B. Schmidt aus Trier, kündigten für diesen Mittwoch (25. Juli) eine Pressekonferenz an der Rennstrecke in der Eifel an. Dabei gehe es um "Ziele der angestrebten Sanierung". Powolny rechnet nach eigenen Worten in mehreren Monaten mit der formalen Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung.

In diesem Fall kann die GmbH selbst einen Sanierungsplan erarbeiten. Dabei wird sie von Lieser beaufsichtigt. Die um Schmidt erweiterte Geschäftsführung kann im Amt bleiben. Sie hatte am vergangenen Freitag ein solches Verfahren beantragt.

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsopposition kritisierte, Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) und die zuständigen Minister hätten die Gläubiger und das Amtsgericht massiv unter Druck gesetzt. Nur ein normales Verfahren mit einem vorläufigen Insolvenzverwalter könne eine Offenlegung aller Fakten gewährleisten. "Stattdessen soll aber weiterhin vertuscht werden", monierte CDU-Fraktionsvize Christian Baldauf. Das Finanzministerium wies dies zurück. Es gebe keineswegs Druck. Das Gericht – und nicht die Landesregierung – könne nun handeln.

Amtsgerichtsdirektor Powolny wollte sich zu der politischen Debatte nicht äußern, betonte aber: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der nötigen Transparenz fehlt in diesem Verfahren." Die größtenteils landeseigene Nürburgring GmbH hatte Insolvenz beantragt, weil Pachtzahlungen ausblieben waren und die EU-Kommission eine neue Finanzspritze des Landes nicht genehmigen will.

Der Fehlbetrag beim Nürburgring ist nach einem Gutachten weitaus größer als der Verkehrswert. Ein Verkauf der Rennstrecke würde also nur einen kleineren Teil der Schulden begleichen. Das geht aus einem internen Dokument hervor, das der "Rhein-Zeitung" vorliegt. Die Koblenzer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach & Partner GmbH bezifferte darin im Mai den Verkehrswert der Ring-Immobilien auf 98 bis 126 Millionen Euro – und die Nettoschulden auf rund 400 Millionen Euro. Damit würden die Steuerzahler mit circa 300 Millionen Euro zur Kasse gebeten.

Jens Albes, dpa