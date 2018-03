Nürburgring: Beck ringt sich zu Entschuldigung durch

Bei Landtagssitzungen, zumal einer solch brisanten, geht es immer um die besonderen Sätze und Momente. Die Entschuldigung des Ministerpräsidenten war ein solcher Augenblick. So weit war er noch nie gegangen.

Lange Gesichter im Landtag 1 von 7 Kein schöner Tag für die Rheinland-pfälzische Regierung – besonders nicht für Ministerpräsident Kurt Beck: In der Sondersitzung des Landtags zur Pleite des Nürburgrings stand der Regierungschef am Pranger. Seine Nervosität konnte er nur mühsam unterdrücken. Foto: dpa 2 von 7 Auch Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (links), Innenminister Roger Lewentz (2. v. rechts) und Finanzminister Carsten Kühl (rechts) war die Anspannung deutlich anzumerken. Sie mussten sich harte Vorwürfe der Opposition anhören. Foto: dpa 3 von 7 Auf dem Sitz im Landtag zusammengesackt: Es fällt ihm schwer, aber Beck bittet „Bürger, Mitarbeiter und Leute in der Region“ um Entschuldigung, „dass wir sie in solch eine Unsicherheit gebracht haben“. Foto: dpa 4 von 7 Hilfloser Blick, verteidigende Gestik: Finanzminister Carsten Kühl sei als hoch kompetenter Wirtschaftsstaatssekretär nicht energisch genung gegen den "in Beton gegossenen Wahnsinn“ vorgegangen, wirft ihm die Opposition vor. Foto: dpa 5 von 7 Julia Klöckner, Vorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsfraktion, kann während der Rede des Finanzministers in der Landtagssitzung am Mittwoch nur lachen. Sollte Ministerpräsident Beck nach dem Debakel am Nürburgring nicht freiwillig den Hut nehmen, will die CDU ein Misstrauensvotum im Landtag stellen. Foto: dpa 6 von 7 Kurt Beck hat die Hände zum Gebet gefaltet. Ob das hilft? Foto: dpa » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Beck steht da vorn am Podium, angespannt, um Haltung bemüht, selbst als Polit-Profi kann er seine Nervosität nur mühsam unterdrücken. Das Büßerhemd, das Beck sich zu Beginn der Sitzung überstreifte, passt ihm ohnehin nicht besonders gut.

Kurt Beck spricht davon, wie nah ihm das alles geht, dass große Fehler gemacht wurden, dass er sogar über einen Rücktritt nachgedacht hat (ohne ihn freilich ernsthaft in Erwägung zu ziehen). Dann formuliert er eine Art Schuldeingeständnis. Er bittet „Bürger, Mitarbeiter und Leute in der Region“ um Entschuldigung, „dass wir sie in solch eine Unsicherheit gebracht haben“. Der Ministerpräsident spricht also von Unsicherheiten – und meint sicher die Arbeitnehmer, die um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen, die kleinen Firmen, die unter der Pleite am Nürburgring leiden könnten, die Bürger der Region (und vielleicht auch des Landes), deren Hoffnungen enttäuscht wurden.

Beck entschuldigt sich nicht für das, was auf den Steuerzahler zurollen könnte – vielleicht 100, 200 oder gar 300 Millionen Euro. Auch nicht für die vielen leuchtenden rhetorischen Luftballons, mit denen das Land all die Jahre Optimismus verbreitete, obwohl es genug Gründe zur Skepsis und Vorsicht gab. Immerhin räumt der Ministerpräsident zerknirscht ein, falschen Besucherzahlen und Prognosen an dem Eifelkurs aufgesessen zu sein, mit der geplanten Privatfinanzierung Schiffbruch erlitten, das ganze Freizeitparkprojekt viel zu groß angelegt zu haben. Das alles ist mehr als Beck bei anderen Anlässen an Fehlern eingeräumt hat. Aber der Ministerpräsident weiß auch, dass die Rufe nach seinem Rücktritt noch nie so laut zu hören waren.

Um seinen Rücktritt abzulehnen, bemüht er sich sinngemäß um das Bild eines Kapitäns, der bei stürmischer See nicht von Bord geht. So sieht er sich wohl. Jemand, der dem Sturm trotzt – auch dem politischen. In seiner etwas gestelzten Sprache formuliert er das im Landtag so: „Ich sehe zu einer solchen Konsequenz deshalb keinen Anlass, weil es meine Aufgabe ist, dieses Land im Auftrag der Wählerinnen und Wähler zu führen.“ Beck will lieber die Ärmel hochkrempeln, um sich für eine „Zukunftsperspektive“ des Nürburgrings stark zu machen. Nur weiß der Regierungschef auch, dass die Regierung eher in einem kleinen Beiboot unterwegs ist. Auf der Kommandobrücke des Ring-Schiffs stehen längst zwei Sanierer: Jens Lieser und Thomas Schmidt.

Doch Beck wäre nicht Beck, wenn er nicht auch in Bedrängnis zur Offensive finden würde. Dazu greift er zwar einen Randaspekt auf, aber einen, an dem er sein persönliches Credo festmachen kann. „Der Freizeitpark am Nürburgring war nie eine Prestigefrage für mich“, schleudert er der Opposition entgegen. Eine Prestigefrage, etwas, das seine sozialdemokratische Identität ausmacht, ist für ihn das Ringen um gleiche Bildungschancen für junge Menschen. Der donnernde Applaus der SPD- und Grünen-Abgeordneten ist ihm sicher, die sich ansonsten mit Beifallsbekundungen zurückhalten.

CDU-Chefin Julia Klöckner lässt sich dieses Motiv in ihrer angriffslustigen Rede nicht entgehen. Sie erinnert an die vielen Millionen, die die Ring-Pleite nun kostet und die auch im Bildungssystem fehlen. Und sie blickt süffisant darauf zurück, dass sich Wimbledon-Legende Boris Becker seine drei Werbeauftritte für den Freizeitpark mit 450 000 Euro vergolden ließ. „Da hätten unsere Schulen auch gerne etwas davon“, stichelt die Oppositionschefin.

Klöckner und die CDU nehmen natürlich nicht nur Beck ins Visier. Sie wollen das Versagen des Teams und nicht nur des Spielführers erkennen lassen. In Richtung Innenminister Roger Lewentz (SPD) spottet Klöckner, dass sich die CDU schon Sorgen um ihn gemacht hat, „so wenig war von Ihnen in den vergangenen 14 Tagen zu sehen“. Der Ring liegt in der Zuständigkeit des Parteiratsvorsitzenden. Zudem wirft Klöckner Lewentz vor, 2009 als Innenstaatssekretär die Aufklärung der Ring-Affäre behindert zu haben, was dieser bestreitet.

SPD-Fraktionschef Hendrik Hering muss sich anhören, als SPD-Wirtschaftsminister die Ring-Verträge ausgehandelt zu haben, die jetzt die EU-Kommission aufs Korn nimmt. Dem Finanzminister Carsten Kühl (SPD) hält Klöckner vor, einst gegen den „in Beton gegossenen Wahnsinn“ als hoch kompetenter Wirtschaftsstaatssekretär nicht energisch genug vorgegangen zu sein.

Und Kurt Beck? Draußen vor dem Landtag lassen Junge Union und Junge Liberale einen maskierten Ministerpräsidenten gegen die Wand fahren. Julia Klöckner indes gibt ihm am Ende ihrer Rede einen besonderen Satz mit auf den Weg: „Zu hoffen ist, dass er aus eigenem Antrieb zu den richtigen Entscheidungen findet.“ Einst hatte Kurt Beck mit diesen Worten den Rücktritt von Bundespräsident Christian Wulff (CDU) gefordert. Die vermeintliche Analogie erzürnt Fraktionschef Hering: „Kurt Beck hat sich nie persönlich bereichert.“ Das ist sicher wahr. Doch auch Klöckners Frage, was Beck mit der Übernahme der „Gesamtverantwortung“ meint, hat eine gewisse Berechtigung. „Jeder von uns fragt sich. Ja, und jetzt? Und nichts?“

Von unserem Redakteur Dietmar Brück