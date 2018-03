Neue Internet-Publikation zum Mittelstand

Aus unserem Archiv

Mainz

Fast 180 000 Betriebe, mehr als 730 000 Beschäftigte und rund 85 Milliarden Euro Umsatz: Aktuelle Zahlen zum rheinland-pfälzischen Mittelstand stellt das Wirtschaftsministerium im Internet bereit. Das sogenannte Mittelstandsvademekum 2009 informiere über Struktur und Entwicklung der Betriebe in den unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen und verdeutliche ihre Bedeutung für den Arbeitsmarkt, teilte Wirtschaftsminister Hendrik Hering (SPD) am Mittwoch in Mainz mit. Zudem gehe die Übersicht darauf ein, wie die Betriebe auf die Wirtschaftskrise reagierten. Das 103-seitige Nachschlagewerk enthalte ferner Angaben über Organisationen und Ansprechpartner für den Mittelstand.