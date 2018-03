Neonazi-Demo: Stadt nimmt Niederlage vor Gericht enttäuscht hin

Für die Stadt kam nicht unerwartet, dass sie mit ihrem Verbot der Neonazi-Demonstration nicht durchkommt. Dennoch reagierten die Stadtoberen enttäuscht. Sie wollen aber nicht weiter versuchen, die Demo zu verbieten.

Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig und der Stadtvorstand nehmen "bedauernd zur Kenntnis, dass die Sorge vor der zeitgleichen Abhaltung der Neonazi-Kundgebung mit dem bereits seit langem geplanten Christopher Street Day für rechtlich unerheblich gehalten wird", sagte Hofmann-Göttig am Mittwoch in einem Pressegespräch.

Zuvor hatte sich der Stadtvorstand zu einer Sondersitzung getroffen und einstimmig entschieden, dass man den Gerichtsbeschluss hinnehmen will: Die Verbotsverfügung wurde zurückgezogen, die Neonazis um Christian Worch dürfen am 18. August durch Koblenz marschieren. Damit tritt das ein, was die Stadt verhindern wollte: dass die Rechtsradikalen zeitgleich zum CSD demonstrieren. Für die Stadt ist dies eine "einmalige Situation", die ihrer Meinung nach einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit gerechtfertigt hätte. "Wir hatten durchaus eine rechtliche Chance – wenn auch eine Außenseiterchance", sagte der OB. Außerdem wollte man ein politisches Signal senden und alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um gegen die Neonazis vorzugehen.

Doch für das Gericht musste nachweislich erwiesen sein, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei einer Versammlung unmittelbar gefährdet ist – und daran haperte es bei der Verbotsverfügung der Stadt: "Diesen Beweis konnten wir nicht führen, sondern nur unsere Sorge äußern", sagte Hofmann-Göttig. Die Verfahrenskosten, die die Stadt tragen muss, liegen übrigens bei unter 200 Euro, die zunächst gemeldeten 5000 Euro sind der Streitwert.

Nun gilt also das Ziel, die Neonazis von den Gegendemonstranten zu trennen. Die Rechtsextremen und die DGB-Kundgebung werden voraussichtlich auf dem Bahnhofsvorplatz aufeinandertreffen – aber durch einen Korridor getrennt, "sodass es Sicht- und akustischen Kontakt, aber keinen körperlichen Kontakt gibt", erklärte der OB. Der CSD hingegen soll gar keine Berührungspunkte zu den Neonazis haben: Die Parade zieht durch die Altstadt, die Kundgebung soll auf dem Münzplatz stattfinden.

Der Stadtvorstand fordert die Koblenzer ausdrücklich dazu auf, sich an der Gegenkundgebung zu beteiligen. "Es liegt an uns allen: Die Gegendemo sollte beweisen, dass es keinen Platz für Neonazis gibt", sagte Kulturdezernent Detlef Knopp. "Wenn gegen 100 Neonazis 1000 oder 2000 Gegendemonstranten stehen, ist das ein richtiges Zeichen", ergänzte Hofmann-Göttig. Der Stadtvorstand ist überzeugt: Mit Koblenz haben die Neonazis, die in die Stadt einfallen, nichts zu tun.

Von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann