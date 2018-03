Neonazi-Demo neben bunter CSD-Parade?: Koblenz denkt noch einmal nach

Wenn die Neonazis am 18. August wirklich nach Koblenz kommen, stoßen zwei Welten aufeinander, wie sie gegensätzlicher kaum sein könnten: Die geplante Demo der Rechtsextremen soll zeitgleich zum Christopher Street Day (CSD) stattfinden, bei dem Schwule, Lesben und Bisexuelle für ihre Rechte demonstrieren.

Der CSD ist eine Demo gegen Diskriminierung.

Foto: Maurizio Gambarini – DPA

Koblenz – Wenn die Neonazis am 18. August wirklich nach Koblenz kommen, stoßen zwei Welten aufeinander, wie sie gegensätzlicher kaum sein könnten: Die geplante Demo der Rechtsextremen soll zeitgleich zum Christopher Street Day (CSD) stattfinden, bei dem Schwule, Lesben und Bisexuelle für ihre Rechte demonstrieren. Bisher hieß es, dass die Demo trotzdem stattfinden darf (die RZ berichtete). Doch jetzt hat die Stadt umgeschwenkt: Sie will prüfen, ob die rechte Kundgebung auf einen anderen Tag verlegt werden kann.

CSD in Koblenz 2011: "Schwul – und damit basta" 1 von 6 „Ich bin schwul“, sagt Lukas Krämer (19). „Dazu stehe ich. Fertig aus!“ Der Mann mit dem rosaroten Cowboyhut reiste für den Christopher Street Day extra aus Wetzlar an. Foto: Hartmut Wagner 2 von 6 „Aids?“, ruft Gloria Glamour. „Viele glauben, das sei eine Krankheit aus den 80ern!“ Der Berliner (30) kam für die Deutsche Aidshilfe nach Koblenz, um vor der Krankheit zu warnen. Foto: Hartmut Wagner 3 von 6 Julia Aron (30) studiert in Koblenz. „Jeder weiß, dass ich lesbisch bin“, sagt sie. „Trotzdem schauen mich viele Menschen schief an, wenn ich von meiner Freundin erzähle.“ Foto: Hartmut Wagner 4 von 6 Einst sorgte Sven Brinkmann (37) bundesweit für Aufruhr, weil er als Funkenmariechen Karriere machen wollte. Jetzt trat der Homosexuelle beim Christopher Street Day auf. Foto: Hartmut Wagner 5 von 6 Schminke in rauen Mengen, kunstvolle Frisuren, mächtige Oberweiten: Gestatten, Berta (28), Rosi (29) und Wilma (21). Eigentlich heißen die drei gar nicht so. Eigentlich sind sie Männer und schwul. Aber am Christopher Street Day zogen sie als aufgedonnerte Bräute um die Häuser. Foto: Hartmut Wagner » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Vor ein paar Tagen hatte Reiner Klug, Leiter des Ordnungsamts, noch gesagt: "Die Demonstration wird stattfinden. Es gibt keine rechtlichen Gründe, dies zu verbieten." Mit dem Anmelder würden bereits die Details der Kundgebung ausgearbeitet.

Doch gestern hat sich der Stadtvorstand "intensiv mit dem Thema befasst" – die RZ hatte zuvor eine Anfrage zu dem Thema gestellt – und "ist sehr in Sorge, dass die Kumulation von drei demonstrierenden Gruppen gleichzeitig zu gravierenden Problemen für die Sicherheit und Ordnung" führen könnte, teilt Thomas Knaak, Pressesprecher der Stadt, mit. Daher soll jetzt doch versucht werden, die rechte Demo, die nach dem CSD angemeldet wurde, auf einen anderen Tag zu verlegen.

Vielleicht hat die Stadtspitze damit auch auf Kritik reagiert, die zu der sich abzeichnenden Genehmigung des Neonazi-Aufmarschs laut wurde. Die SPD forderte von der Stadtspitze, ein Zeichen zu setzen und die Neonazi-Demo nicht zu genehmigen – auch wenn das Ordnungsamt eigentlich keine rechtliche Handhabe habe.

"Wenn ein Gericht dann gegen die Stadt entscheidet, haben wir wenigstens für unser tolerantes und weltoffenes Koblenz gekämpft", teilten die Ratsmitglieder Gerhard Lehmkühler, Christian Altmaier und Detlev Pilger in einer Presseerklärung mit. In dem zeitgleich stattfindenden CSD sieht die SPD ohnehin eine ausreichende Begründung, den Aufmarsch nicht zu genehmigen.

Die CSD-Veranstalter wurden absolut überrumpelt von der Nachricht, dass die Rechtsextremen zeitgleich zu ihrer Parade auflaufen wollen, die in diesem Jahr zum ersten Mal durch die Stadt zieht: "Im ersten Moment war ich schockiert, dass die Demo am selben Tag stattfinden darf", sagt Veranstalter Patrick Zwiernik. Dass die Stadt wenig Spielraum bei der Genehmigung hat, versteht er zwar – aber nicht, wenn die Neonazis am selben Tag demonstrieren dürften.

Das Ordnungsamt wollte dies offensichtlich bereits von Anfang an verhindern – allerdings so: Sie soll bei den CSD-Veranstaltern nachgefragt haben, ob diese ihre Parade nicht verschieben können, so Zwiernik. "Dabei haben wir uns viel früher angemeldet", ärgert sich dieser. Bis jetzt sei schon zweimal die geplante Zugstrecke des CSD verlegt worden, damit dieser nicht mit der Neonazi-Demo zusammentrifft. Dass diese nun doch verschoben werden soll – angeordnet werden kann dies nicht -, war bis gestern offensichtlich noch keine konkrete Option.

Mit dem DGB, der eine Gegendemo veranstalten will, laufen Gespräche, ob man diese nicht mit dem CSD kombinieren kann. Sich klein machen wollen die CSD-Leute nicht: "Bei uns weckt das den Kämpfergeist, das zeigt doch, dass wir den CSD in Koblenz umso mehr brauchen", ist Zwiernick überzeugt. Das Motto der Veranstaltung wurde bereits ergänzt: "Lieber bunt statt braun."

Die Polizei bereitet sich unterdessen auf einen eventuellen Großeinsatz vor – für den Fall, dass die Demos doch zeitgleich stattfinden. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand geht das Polizeipräsidium Koblenz von einem Kräftebedarf von mehreren Hundert Beamten aus. Dazu bedürfte es der Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei des Landes sowie von Einsatzkräften anderer Bundesländer. Von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann