Nazi-Musik zum Schulabschluss wird Thema im Landtag

Rheinland-Pfalz/Kirchberg – Die Abschlussfeier an der Realschule plus Kirchberg mit einem Lied der Neonazi-Band Sleipnir wird jetzt auch ein parlamentarisches Nachspiel haben. Die Grünen wollen das Thema in den Landtag bringen.

Die Schüler beim Singen des Liedes der Nazirocker von Sleipnir – ein Ausschnitt aus dem Video, das inzwischen bei YouTube nicht mehr abrufbar ist.

Pia Schellhammer, Sprecherin für Strategien gegen Rechts der Grünen im Landtag, kündigte eine "parlamentarische Initiative", an, "um diesen unmöglichen Vorfall lückenlos aufzuklären." Offenbar arbeiten die Grünen gerade an einer kleinen Anfrage. "Danach müssen wir uns alle gemeinsam Gedanken machen, wie solche Ereignisse in Zukunft verhindert werden können", heißt es in einer Erklärung der Grünen.

Die Schulaufsicht bei der ADD bekräftigte unterdessen, dass sich Schüler landesweit nach dem Vorfall mehr Kontrolle gefallen lassen müssen. In Kirchberg sei den Lehrern das Programm nach der gängigen Praxis nicht vorgelegt worden, so Sprecherin Eveline Dziendziol. Im Internet hatten Schüler unter Pseudonamen dagegen behauptet, alles sei bekannt gewesen. Dziendziol erklärte: "Diese Freiheiten, die sich bisher bewährt haben, wurden in diesem Fall seitens der Schüler leider nicht in verantwortungsvoller Weise genutzt."

Die Schulleitungen seien nun für das Thema sensibilisiert. Festgelegte Maßnahmen werde es in Zukunft zwar nicht geben. "Aber es muss klar sein, man muss drauf gucken", betonte Dziendziol. So sollten sich beispielsweise Lehrer genau über die Bands informieren, deren Lieder die Schüler für Feiern auswählen.

Der Song selbst, den die Schüler gesungen und ein Video davon hochgeladen hatten, erscheint unverdächtig. Der Text drückt durchaus die Gefühle vieler Schüler aus. Damit hatten junge Leute von der Schule auch die Auswahl begründet.

Allerdings wird solche Musik von der NPD als Einfallstor genutzt, um Nachwuchs zu rekrutieren. Die Band Sleipnir, von der menschenverachtende und ausländerfeindliche Lieder auf dem Index stehen, ist auch auf sogenannten Schulhof-CDs der NPD vertreten.