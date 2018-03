Nazi-Musik bei Entlassfeier: Schule wehrt sich gegen Vorwürfe

Aus unserem Archiv

Kirchberg

Bundesweite Aufmerksamkeit, Berichte in allen großen Medien: Das haben die Schüler der Realschule plus in Kirchberg mit dem unbedarften Trällern eines Liedes der Neonazi-Band Sleipnir ausgelöst. Die Schulleitung zeigt sich jetzt entsetzt über die Berichterstattung und will sich zur Aufarbeitung "professionelle Hilfe von außen" holen.