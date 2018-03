Nachwuchs im Neuwieder Zoo: Erstmals Flamingoküken geschlüpft

3 von 13

Drei von fünf vor wenigen Wochen geborenen Erdmännchen tummeln sich zwischen älteren Tieren, die ihre Umgebung im neuen Gehege im Kölner Zoo aufmerksam beäugen. Die zu den Raubtieren zählenden Schleichkatzen sind in Buschland und Savannen in Südafrika zu Hause, leben in großen Gruppen und ziehen den Nachwuchs gemeinsam auf.

Foto: DPA