Nach Tweet zu befristeter Arbeitsstelle der Landes-SPD: „Frau Klöckner wirft mit Dreck“

Bei den Koalitionsgesprächen in Berlin fordert die SPD Befristungen ohne Sachgrund in Arbeitsverträgen abzuschaffen. In Rheinland-Pfalz scheint das bei eigenen Ausschreibungen für die Partei keine Rolle zu spielen. Das wirft zumindest Julia Klöckner (CDU) in einem Tweet den Sozialdemokraten im Land vor. Die sehen sich allerdings zu unrecht kritisiert.

Konkret geht es um die Stellenausschreibung der rheinland-pfälzischen SPD für eine auf 12 Monate befristete Stelle als Mitarbeiter im Quartierbüro in Ludwigshafen/Gartenstadt. Bei dieser Einrichtung handelt es sich laut Landesverband um ein bundesweit einzigartiges Pilotprojekt. Die Sozialdemokraten wollen mit ihrem Büro die Politik für die Menschen in der dortigen Ernst-Reuter-Siedlung, einem Wohnvierteln mit einem hohem Anteil an Arbeitslosen und AfD-Wählern, nahbar und erlebbar machen. Hierfür machte sich die SPD Rheinland-Pfalz per Online-Stellenausschreibung auf die Suche nach einem Mitarbeiter für das Quartierbüro, was auch bei den politischen Gegnern nicht unbemerkt blieb.

„Während Fr. Dreyer in Berlin gegen befristete Arbeitsverträge ist, schreibt Ihre SPD in RLP eine auf 12 Monate befristete Arbeitsstelle aus", twitterte die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Sie bebilderte ihren Tweet außerdem mit einem Screenshot der SPD-Stellenanzeige. Klöckner spielte mit ihrer Äußerung auf die Forderung der SPD bei den derzeit in Berlin laufenden Koalitionsgesprächen an, die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen komplett abzuschaffen. Aus der Ausschreibung für die Stelle im SPD-Quartierbüro war nämlich ein Sachgrund für die zunächst auf 12 Monate befristete Mitarbeit nicht ersichtlich.

Während Fr. Dreyer in Berlin gegen befristete Arbeitsverträge ist, schreibt Ihre SPD in #RLP eine auf 12 Monate befristete Arbeitsstelle aus pic.twitter.com/YcacwgYZ2c — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 31. Januar 2018

Das Echo auf Klöckners Tweet war groß, Dutzende Kommentare, Retweets und „Gefällt mir"-Angaben folgten. Der rheinland-pfälzische SPD-Landesverband hält den Seitenhieb Klöckners auf Anfrage unserer Zeitung allerdings für unbegründet. „Für die Befristung der ausgeschriebenen Stelle im Quartierbüro Ludwigshafen-Gartenstadt besteht ein eindeutiger Sachgrund", teilen die Sozialdemokraten mit. Das Pilotprojekt werde durch projektbezogene Haushaltsmittel finanziert und sei daher vorerst auf zwölf Monate befristet – auch was das Personal angeht. „Somit besteht kein Widerspruch zwischen der Ausschreibung und der politischen Programmatik der SPD auf Bundesebene."

Auf Anfrage räumt der SPD-Landesverband allerdings ein, dass der Sachgrund in der Stellenausschreibung nicht explizit genannt war. „Dies werden wir bei zukünftigen Stellenausschreibungen ändern, um Missverständnisse zu vermeiden", heißt es in der Mitteilung der SPD. Die Stelle sei besetzt, so dass die Stellenausschreibung am Donnerstag von der Internetseite des rheinland-pfälzischen Landesverbandes entfernt wurde. Über Google war die Anzeige am Donnerstagnachmittag allerdings noch abrufbar.

Daniel Stich, Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, kann sich unterdessen einen Seitenhieb in Richtung Julia Klöckner nicht verkneifen: „Frau Klöckner wirft mit Dreck, in der Hoffnung, dass etwas hängen bleibt. Ihre Äußerungen entbehren jeglicher faktischen Grundlage." Die SPD kämpfe für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, während die Union dies blockiere. „Frau Klöckner sollte sich lieber darum bemühen, die Blockadehaltung ihrer eigenen Partei abzubauen, als sich auf Basis falscher Darstellungen am politischen Gegner abzuarbeiten", meint Stich abschließend.