Nach Tweet von Elon Musk: Rollen Teslas bald in der Eifel vom Band?

Der Tesla ist das automobile Versprechen der Zukunft. Gründer Elon Musk will mit seinen Elektroflitzern den Massenmarkt erobern. Die schnittigen und lautlosen Wagen sind praktisch das Flugtaxi für Realisten – Futurismus in Serienreife. Das weckt natürlich auch bei den Wirtschaftsstandorten Begehrlichkeiten – und bei Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP).

Fiktive Tesla-Produktion in der Eifel (Fotomontage) Foto: dpa/jo

Er war selbst schon bei Tesla Grohmann in Prüm zu Gast und steht in Austausch mit Tesla: „Dabei wurde auch darüber gesprochen, dass Rheinland-Pfalz ein besonders attraktiver Standort für Investitionen des Unternehmens wäre.“

Wirklich Schwung bekommt diese Geschichte, weil Musk vergangene Woche bei Twitter erklärte, Deutschland sei ein bevorzugter Standort für eine große Produktionsstätte in Europa. „Vielleicht wäre es sinnvoll an der deutsch-französischen Grenze, in der Nähe der Beneluxländer“, ergänzte er. Tesla hat aktuell ein europäisches Montagewerk in den Niederlanden. Musk sprach vom möglichen Standort einer neuen „Gigafactory“ – einer Riesenfabrik, die in der Zukunft auf Fahrzeugfertigung und Batterieproduktion unter einem Dach zusammenfassen soll. Neben dem Hauptwerk im kalifornischen Fremont arbeitet Tesla an einer Gigafactory in Nevada.

Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries — Elon Musk (@elonmusk) 19. Juni 2018

Come to Saarland! We are a small yet innovative German state with borders to France and Luxemburg. We are big in #automotive industry and leading in #KI. Perfect match?! — Tobias Hans (@tobiashans) 20. Juni 2018

Konkurrenz bekommt Rheinland-Pfalz aus dem Nachbarland. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Vize-Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) haben in einem gemeinsamen Brief an Firmenchef Elon Musk für ihr Bundesland geworben. Das Saarland ist in der Automobilindustrie breit aufgestellt und ist – aus Sicht der Landesregierung – als einer der weltweit führenden Standorte für Informatik und Künstliche Intelligenz bekannt. Dazu kommt die Lage nahe der französischen und luxemburgischen Grenze. Letzteres trifft aber auch auf die Eifelregion zu. Hans und Rehlinger haben Musk nun persönlich eingeladen. Ob Wissing nun nachzieht? zca/dpa

Dear @elonmusk We long for the #Tesla Gigafactory in our country, Rhineland Palatinate. Maybe also in the Eifel, where you already own a factory? With very strong wind- and solar energy? https://t.co/pkq3Ljo9IM — Rhein-Zeitung (@RheinZeitung) 26. Juni 2018