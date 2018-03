Nach Orkan Friederike: Betrieb der Deutschen Bahn läuft wieder an

Am Donnerstag hatte das Orkantief Friederike für Stillstand auf der Schiene gesorgt. Am Freitagmorgen entspannt sich die Lage zum Glück wieder.

Stillstand in Essen: Sturmtief «Friederike» bremst die Bahn in mehreren Bundesländern aus.

Foto: Helge Toben – dpa

So teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mit, dass die Schäden nach dem gestrigen Sturm "weitestgehend behoben" sind. Im Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kommt es nur noch vereinzelt zu Verzögerungen.

Beeinträchtigungen sind allerdings noch auf den RE-/RB-Linien in Richtung NRW möglich. Für den Fernverkehr ist am Freitag ein eingeschränkter Betriebsanlauf zu erwarten, da insbesondere in NRW und in Niedersachsen noch wichtige Strecken gesperrt sind. Fahrscheine des Fernverkehrs sind in allen Zügen der DB Regio gültig.

Für Donnerstag, den 18. Januar 2018 und Freitag, den 19. Januar 2018 geltende Fernverkehrsfahrkarten behalten ihre Gültigkeit und können entweder kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende flexibel genutzt werden (gilt auch für zuggebundene Fahrkarten). Sitzplatzreservierungen können umgetauscht werden (für auf bahn.de gekaufte Reservierungen auch online möglich). Betroffene Reisende, die ihre bereits gebuchte Reise nicht antreten möchten, können ihre Fahrkarten kostenlos zurückgeben.

Hier finden Sie das entsprechende Erstattungsformular für online gebuchte Fahrkarten. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über Ihre Verbindung auf www.bahn.de, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter 0180 6 99 66 33 (20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf). (mbo)