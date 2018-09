Hunderte Menschen haben am Mittwochabend in der Westerwaldgemeinde Unnau des verstorbenen Daniel M. (15.) gedacht. Bei einer Trauerfeier an der Unglücksstelle kamen Familienangehörige, Freunde und Nachbarn aus Unnau sowie viele Menschen aus den umliegenden Gemeinden zusammen, um Abschied von dem verunglückten Jungen zu nehmen. Eingeladen zur Trauerfeier hatte die evangelische Kirchengemeinde Unnau, deren Pfarrer Christof Schmidt tröstende Worte fand. Er hatte vor einigen tagen Kontakt zu den Angehörigen des 15-Jährigen aufgenommen.

Auch zwei Wochen nach dem Fund seines Leichnams zwischen schweren Silageballen auf einem Feld sind viele Menschen fassungslos, zumal das Unglück quasi vor aller Augen geschah. Die Frage, ob der ...

Lesezeit für diesen Artikel (436 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.