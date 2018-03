Nach Absturz des Jugendleiters: Aero-Club Idar-Oberstein unter Schock

„Unfassbar, mir fehlen die Worte. Wir stehen alle unter Schock.“ Wilfried Feil, 2. Vorsitzender und Ausbildungsleiter des Aero-Clubs Idar-Oberstein, spricht für seine Vereinskameraden und viele andere Menschen in der Region: Tiefe Betroffenheit herrscht nach demFlugunglück, das sich am Freitag offenbar bei der Vorbereitung zum Landeanflug ereignete; ein Ultraleichtflugzeug stützte aus bisher unbekannter Ursache ab.

Ultraleichtflugzeug stürzt bei Göttschied ab 1 von 9 Rettungskräfte aus Idar-Oberstein, Birkenfeld und Kirn eilten nach dem Flugzeugabsturz zur Unfallstelle. Für den 18-jährigen Piloten kam jede Hilfe zu spät. Foto: Hosser 2 von 9 Der schwer verletzte zweite Insasse musste von Feuerwehrleuten aus dem Wrack befreit werden, ehe er notärztlich stabilisiert und mit dem Rettungshubschrauber nach Homburg geflogen werden konnte. Foto: Hosser 3 von 9 Der tragische Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 19.30 Uhr auf freiem Feld zwischen dem Flugplatzgelände in Göttschied und Gerach. Foto: Hosser 4 von 9 Rettungskräfte aus Idar-Oberstein, Birkenfeld und Kirn eilten nach dem Flugzeugabsturz zur Unfallstelle. Für den 18-jährigen Piloten kam jede Hilfe zu spät. Foto: Hosser 5 von 9 Die Ursache für das tragische Unglück war am Freitagabend noch ungeklärt. Foto: Hosser 6 von 9 Der schwer verletzte Begleiter wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 10 aus Wittlich nach Homburg geflogen. Nur noch ein Trümmerhaufen blieb von dem Ultraleichtflugzeug übrig. Foto: Hosser 7 von 9 Das mit zwei jungen Männern besetzte Ultraleichtflugzeug war kurz nach 19.30 Uhr auf freiem Feld aus noch ungeklärter Ursache abgestürzt. Foto: Hosser 8 von 9 Das mit zwei jungen Männern besetzte Ultraleichtflugzeug war kurz nach 19.30 Uhr auf freiem Feld aus noch ungeklärter Ursache abgestürzt. Foto: Hosser » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Nach Zeugenangaben fiel das Flugzeug aus geringer Höhe senkrecht zu Boden und zerschellte auf einer Weide. Der vorn sitzende 18-jährige Flugzeugführer, Jugendleiter im Aero-Club, kam dabei ums Leben. Der hinter ihm sitzende 23-jährige Fluggast erlitt schwerste Frakturen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Homburg geflogen. Der Gesundheitszustand ist gegenwärtig kritisch, jedoch stabil. Direkt nach Eingang der Luftnotmeldung wurden Kräfte der Feuerwehr Idar-Oberstein, des THW und des DRK alarmiert. Angehörige wurden durch die Notfallseelsorge betreut.

Bereits am Samstag wurde das Wrack von Fachleuten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen in Braunschweig untersucht. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Idar-Oberstein und der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach werden erst nach Vorlage der Gutachten und Befragung des Überlebenden abgeschlossen werden können. Feil im Gespräch mit der NZ: „Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Eltern des Verunglückten. Mit 14 Jahren kam er zum Fliegen. Er hat sein Hobby mit großer Leidenschaft betrieben, hatte alle Berechtigungen, das Ultraleichtflugzeug zu fliegen. Er war sehr gut ausgebildet und hatte eine Menge Praxis. Wir waren sehr stolz auf ihn, er hat eine tolle Jugendarbeit gemacht. Sicherheit hat bei unserem Hobby absolute Priorität. Und doch bleibt immer ein Restrisiko. Wir überlegen hin und her, was da passiert sein könnte. Und wir haben keine Antwort. Wir wollen auch nicht spekulieren.“ Alle guten Wünsche der Fliegergemeinschaft gelten nun dem 23-jährigen Mitflieger, Flugschüler im Club, dem der Jugendleiter am Freitagabend eine Freude bereiten wollte... vm