Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Aus unserem Archiv

Mayen

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 258 bei Mayen-Kürrenberg ist am Montagvormittag gegen 10.35 Uhr ein Motorradfahrer aus den Niederlanden lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war weiteren Motorradfahrern in einer Gruppe in Richtung Nürburgring unterwegs.