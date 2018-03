Mord im Rockermilieu – Prozess beginnt am 5. Juni

Aus unserem Archiv

Kaiserslautern

Knapp drei Jahre nach dem Mord an einem Rocker im Donnersbergkreis steht am 5. Juni ein weiteres mutmaßliches Mitglied der «Hells Angels» in Kaiserslautern vor Gericht. Der 29-Jährige war nach der Bluttat geflüchtet und hatte sich Ende vergangenen Jahres auf Mallorca gestellt.