Ministerpräsident Beck: SPD-Kanzlerkandidatur wird 2012 entschieden

Aus unserem Archiv

Mainz

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) rechnet mit einer Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in seiner Partei noch in diesem Jahr. «Ich gehe davon aus, dass dieses Jahr entschieden wird», sagte Beck am Donnerstag bei einer Veranstaltung zu 150 Jahren Genossenschaftsverband in Mainz.