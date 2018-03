Ministeriums-Spott über Fehler in Ring-Beitrag: SWR-Reporter kontert

Die meisten Journalisten hatten sich gewundert, der Vorsitzende der Landespressekonferenz kontert jetzt: Nachdem sich der Sprecher des Mainzer Innenministeriums in einer Mail an zig Journalisten süffisant über einen Fehler in einem Nürburgring-Beitrag lustig gemacht hatte, antwortet Georg Link in seiner Funktion als Vorsitzender der Landespressekonferenz ähnlich bissig.

Dem SWR unterläuft eine Panne, das Innenministerium walzt sie aus: "Vertrauliche Dokumente" belegten, dass links nicht einer der beiden Geschäftsführer der Investitions- und Strukturbank gezeigt wurde, schreibt das Innenministerium, dessen Amtschef in Wahrheit zu sehen war.

Mainz – Die meisten Journalisten hatten sich gewundert, der Vorsitzende der Landespressekonferenz kontert jetzt: Nachdem sich der Sprecher des Mainzer Innenministeriums in einer Mail an zig Journalisten süffisant über einen Fehler in einem Nürburgring-Beitrag lustig gemacht hatte, antwortet SWR-Korrespondent Georg Link in seiner Funktion als Vorsitzender der Landespressekonferenz ähnlich bissig.

Der SWR hatte in einem Beitrag mehrere Sekunden lang Jürgen Häfner, Staatssekretär im Innenministerium gezeigt und suggeriert, dass es sich um einen der Chefs der Investitions- und Strukturbank handelt. Das Innenministerium – in der Nürburgring-Insolvenz in der Kritik, aber sehr schweigsam – hatte das zum Anlass für Hohn und Spott genommen.

Georg Link, Vorsitzender der Landespressekonferenz und einer der Fachleute des SWR in Sachen Nürburgring und dort Landespolitischer Korrespondent, hat darauf geantwortet. Das Schreiben "mal ganz unter uns persönlich" hat er zur Veröffentlichung freigegeben. Er habe es aber in seiner Funktion als Vorsitzender der Landespressekonefrenz geschrieben. Hier der Wortlaut:

Mein lieber Christoph,

mensch, mal ganz unter uns persönlich: was haben wir alle gelacht über

Deine Pressemeldung zum SWR-Beitrag in " Zur Sache Rheinland-Pfalz"!

Und endlich hattet ihr auch mal wieder was zu lachen. Waren ja auch harte

Monate, gar Jahre, mit immer neuen Peinlichkeiten zum Nürburgring. Da kann

einem das Lachen schon mal vergehen. Und vor lauter Überlegen, wie die

nächste Panne erklärt oder vertuscht werden kann, hat man als Pressesprecher

gar keine Zeit mehr für lustige Pressemeldungen. Jetzt ist wieder Luft

dafür, nachdem der Insolvenzverwalter ( halt, genau gesagt: Sachwalter,

damit nicht wieder so eine lustige Pressemeldung kommt) und ein neuer

Geschäftsführer bei der Nürburgring GmbH zusammen mit einer eigenen

Medienagentur (!) das bunte Treiben rund um den Ring erklären dürfen. Um so

schöner, wenn die neu entdeckte Kreativität dann auch noch auf Kosten von

(ehemaligen) Kollegen geht.

Und auch der Minister hat ein lustiges Sprüchlein parat. Ist ja auch mal

ganz nett, wenn die Regierung keinen Staatssekretär in den bezahlten

vorzeitigen Ruhestand schicken muß, sondern froh ist, einen behalten zu

können.

In diesem Sinne: ich finde, jetzt sollte man es dabei belassen.

Herzlichen Gruß

Georg