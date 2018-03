Meteorologe: Heißestes Wochenende des Jahres steht bevor

Das bislang heißeste Wochenende des Jahres in Rheinland-Pfalz und im Saarland steht bevor: Bis auf 37 Grad werde das Thermometer am Sonntag an der Mosel, Saar und in der Vorderpfalz steigen, sagte Meteorologe Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst in Frankfurt.

Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv – DPA

Im Westerwald, Hunsrück und in der Eifel werde es 33 bis 34 Grad heiß. «Das sind für diese Regionen auch Mordstemperaturen», sagte er. Der Samstag sei mit maximal 35 Grad in den heißen Ecken und mit 30 bis 33 Grad in den Höhenlagen noch ein bisschen kühler. Bei dem Wetter sei aber klar: «Da darf man sich nicht überanstrengen», sagte Jonas.

Dass es in diesem Jahr noch einmal so ein heißes Wochenende geben wird, sei eher unwahrscheinlich. «Da müssen die Zutaten in der Wetterküche wie jetzt schon stimmen», sagte er. Und das werde im Laufe eines Jahres von Woche zu Woche unwahrscheinlicher. Die aktuelle Hitze sei nicht von großer Dauer: Von Montag an sinken die Temperaturen wieder, wenn auch erst auf 30 bis 35 Grad, sagte Jonas.

Wegen der Hitze machen manche Freibäder an diesem Wochenende länger auf. In Trier beispielsweise kann man sich am Samstag und Sonntag im Nord- und Südbad bis 21.00 Uhr abkühlen.

Der Gerolsteiner Brunnen füllt wegen der heißes Temperaturen derzeit extra viel Mineralwasser ab. Am Samstag werde zusätzlich bis 22.00 Uhr in der Abfüllung gearbeitet, sagte eine Sprecherin am Freitag. Mit der steigenden Nachfrage würden auch mehr LKWs verladen. Momentan besonders begehrt seien Ein-Liter-Mehrweg-Flaschen. Davon habe das Unternehmen gerade vier bis fünf Millionen Stück auf Lager.

Tipps der Gesundheitszentrale

Die Hitze ist für manche Menschen eine große Belastung: Sie leiden unter Kreislaufproblemen – fühlen sich matt und schwindelig. Damit einem die hohen Temperaturen nicht allzu sehr zusetzen, hat die Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) in Rheinland-Pfalz in Mainz am Freitag Tipps gegeben:

Besonders viel trinken: Wenn man schwitzt, kann der Körper schon mal bis zu fünf Liter am Tag brauchen. Am besten sind sogenannte isotonische Durstlöscher und Mineralwasser.

Nicht in die pralle Sonne: Stattdessen sollte man sich mit Kopfbedeckungen, Sonnenschirm und Sonnencreme schützen.

Leicht essen: Statt zu Schnitzel, Bratwurst und Pommes sollte man zu frischem Obst und Gemüse greifen. Damit kann auch gleich der Mineralienverlust durchs Schwitzen ausgeglichen werden.

Bewegen vor dem Schlafen: Für die nötige Bettschwere tut es meist abends ein Spaziergang oder eine kleine Fahrradtour. Die Schlafzimmer sollten tagsüber abgedunkelt werden, damit sie kühl bleiben.

