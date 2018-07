Die einen lechzen nach Abkühlung, für andere ist es schlichtweg ein Wahnsinnssommer. Fest steht: Die Hitze hat Deutschland derzeit fest im Griff. Verantwortlich ist dafür Hoch „Helmut“, das uns seit dem vergangenen Wochenende hochsommerliche Temperaturen beschert. „Die Hitze hält noch bis Freitag an“, prophezeit Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Ingelheimer Vorhersagedienst Wetterkontor. Bis auf 37 Grad wird das Thermometer an Rhein und Mosel steigen. „Im Westerwald wird's nicht ganz so heiß, dafür kühlt es nachts an den Flüssen stärker ab“, erläutert Schmidt. Für maximale Abkühlung in der Region hilft also nur pendeln.

Am Samstag steht in der Wetterküche ein Wechsel an: Hoch „Helmut“ tritt ab und Tief „Juli“ übernimmt vorübergehend die Regie. „Schauer und Gewitter ziehen in einer breiten Front über ...

Lesezeit für diesen Artikel (345 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.