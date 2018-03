Messboot fühlt Vater Rhein auf den Grund: Daten helfen beim Hochwasserschutz

Ein Mausklick genügt, schon legt das Messgerät los: Ein kurzes Summen ertönt von der Unterseite des nur wenige Meter langen Bootes, dann flimmern bunte Farbstriche über den Bildschirm des Messtechnikers Matthias Adler. Auf einem Messboot ermittelt er die Wasserdurchflussmenge im Rhein bei Koblenz.

Mit Ultraschallwellen kann vom Messboot der Bundesanstalt für Gewässerkunde die Wasserdurchflussmenge im Rhein gemessen werden. Foto: dpa

Adler ist stellvertretender Leiter des Referats für Hydrometrie und gewässerkundliche Begutachtung bei der Koblenzer Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert.

Die Daten, die die Techniker erheben, sind wichtig für die Schifffahrt und für Wasserstands- und Hochwasserprognosen. Foto: dpa

Solche Daten sind für die Schifffahrt enorm wichtig, genutzt werden sie etwa für Wasserstands- und Hochwasserprognosen. In kleineren Flüssen sind die Daten auch entscheidend dafür, wie viel Kühlwasser von Anrainern entnommen werden kann. Außerdem fließen die Zahlen in die Planung von Deichen, Poldern oder auch Brücken und ufernahen Straßen ein. Dabei geht es etwa darum, wie hoch eine Brücke gebaut werden muss, um nicht allzu oft überflutet zu werden. „Ohne diese Daten kann man an einem Fluss praktisch gar nichts bauen“, sagt Adler. „Auch der Hochwasserschutz für Dresden basiert darauf.“

Messtechniker Matthias Adler (links) und Schiffsführer Rudolf Bertram sind am Mittwoch mit dem Messboot auf dem Rhein bei Koblenz unterwegs. Foto: dpa

Derweil steuert Schiffsführer Rudolf Bertram das Boot mit dem nüchternen Namen „M1“ quer über den Rhein. „Man muss auf den Schiffsverkehr aufpassen“, sagt er, während er ein Passagierschiff mit fotografierenden Touristen an Bord im Auge behält. Bei Hochwasser kommen noch Baumstämme und anderes Treibgut dazu. Als er das sagt, erreicht die Bugwelle eines Frachters das Boot und lässt es gehörig schwanken. In aufgestauten Flüssen wird bei Hochwasser mit ferngesteuerten Booten gemessen. „Wenn man da manövrierunfähig wird, ist das lebensgefährlich“, sagt Adler.

Früher wurden die Werte noch aufwendig mit Messflügeln ermittelt. Die Fließgeschwindigkeit des Gewässers ergab sich dabei aus der Zahl der Umdrehungen des Flügelrades. Eine Bootsbesatzung war einen ganzen Tag lang beschäftigt. Bei jeder Messung musste das Schiff verankert werden, auch ein Beiboot war nötig.

Seit Anfang der 1990er-Jahre geschieht das Ganze binnen Minuten bei langsamer Fahrt mit einem Ultraschall-Doppler-System, das auch in der Medizin genutzt wird. „Damit wird auch der Blutdurchfluss in den Adern gemessen“, sagt Adler. Das Gerät der BfG ist etwa 25 000 Euro wert und tastet den Boden des Gewässers sowie die Strömung akustisch ab. Aus der Strömungsgeschwindigkeit, der Wassertiefe und der Geschwindigkeit des Schiffes wird die Durchflussmenge errechnet. Kostete eine Messung mit der alten Methode rund 5000 Euro, ist es heute nur noch etwa ein Zehntel.

Fünf- bis zehnmal pro Jahr werden solche Messungen an rund 200 Pegeln auf den Bundeswasserstraßen durchgeführt. Fünf Messboote stehen deutschlandweit bereit. Sie können problemlos auf Anhänger verladen und an Land zum nächsten Messpunkt gebracht werden. Ihr Tiefgang liegt bei nur 40 Zentimetern, um möglichst dicht an das Ufer heranzukommen, wie Schiffsführer Bertram erklärt. Denn: Die Daten für alle Flussbereiche, in die das Boot nicht gelangt, müssen geschätzt werden – und das macht das Zahlengefüge ungenauer.

Der Durchfluss im Rhein liegt bei etwa 1800 Kubikmeter pro Sekunde. Zum Vergleich: Beim jüngsten großen Hochwasser in Koblenz 1995 waren es etwa 8000 Kubikmeter. Und doch sagt Adler mit Blick auf den aktuellen Wert: „Das ist viel für den Sommer.“

von Christian Schultz