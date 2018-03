Mein Bolzplatz: Schreiben Sie uns Ihre Erinnerungen

Sie haben früher auch liebend gern auf einem Bolzplatz in der Region Fußball gespielt? Oder ihr Kind oder Enkel tut das heute immer noch? Dann schreiben Sie uns!

Der Bolzplatz hat viele Menschen geprägt und ihnen viel fürs Leben mitgegeben. Und dabei reden wir nicht etwa von aufgeschlagenen Knien und Ellenbogen.

Der Bolzplatz war in der Jugend so etwas wie ein zweiter Wohnsitz. Nach dem hastig heruntergeschlungenen Mittagessen (und den in ähnlichem Tempo erledigten Hausaufgaben) ging es in den mit Doppelstabgitterzaun umrahmten Sehnsuchtsort. Grobkörniges Geläuf, roter Staub und das abgewetzte Torgestänge machten aus einem Fußballplatz ein Biotop, in dem eigene Regeln galten.

„Erster alles!“ zum Beispiel: Vor Spielbeginn wurde mit den Gesinnungsgenossen festgelegt, wer als Erster die Elfmeter und Freistöße schießen darf. Der, der am schnellsten und lautesten schrie, war meist Erster alles. Dann „Drei Ecken, ein Elfer“: Um den Kick noch schneller zu machen und um im wuseligen Treiben noch mehr Höhepunkte zu schaffen, wurde auf die Ausführung von Eckstößen verzichtet. Stattdessen gab es beim dritten herausgeholten Eckball eben einen Strafstoß. Wobei da natürlich wieder „Erster alles!“ ins Spiel kam ...

So entstanden hitzige Gefechte über Wochen hinweg, mit immer neuen, unerwarteten Ergebnissen und Mannschaftskonstellationen. Wie die Teams aufgeteilt wurden, entschied „Tip-Top“. Die Kapitäne beider Mannschaften gingen dabei langsam und bedeutungsschwanger aufeinander zu und setzten so lange einen Fuß press vor den anderen, bis die Lücke zwischen den aufeinanderzuschreitenden Kontrahenten geschlossen war. Der, der zuletzt seinen Fuß in die Lücke drückte, durfte sich den ersten Spieler auswählen.

Das waren noch Zeiten, könnte man jetzt wehmütig seufzen und gedankenversunken der guten, alten Vergangenheit nachhängen. Mittlerweile sind schließlich viel zu viele Bolzplätze verschwunden, mussten weichen für Bau- und Gewerbegebiete oder sind nur noch zu bestimmten Uhrzeiten bespielbar. Der Lärmschutz der Anwohner geht vielerorts vor und zählt offenbar mehr als die wichtige Lebensschule für angehende Ballkünstler.

Bei den Erinnerungen an früher kann man sich zu jeder Zeit dieses brottrockene Gefühl in die Kehle zurückholen, das die rote Asche nach einem Nachmittag voller Bolzerei hinterließ. Schuhe und Klamotten verursachten kleine Staubwolken, wenn sie ausgeklopft wurden. Und der Dreck in den Wunden an Knien und Ellenbogen hatte spätestens zu Hause eine dicke Kruste gebildet. Für den Außenstehenden mag sich das Ganze wenig verlockend anhören – für alle damals Beteiligten war es das Allergrößte!