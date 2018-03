Aus unserem Archiv

Trier

Die Polizei hat am Samstag in der Trierer Innenstadt einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der wegen zahlreicher Straftaten gesucht wurde. Der Mann war aufgefallen, weil er in einem Restaurant ein Portemonnaie aus einer Jacke gestohlen hatte. Dabei wurde er von einer Frau beobachtet, die ihn auf den Diebstahl ansprach. Als der Mann flüchtete, folgte sie ihm. Durch zwei Passanten konnte der 40-Jährige schließlich festgehalten und der Polizei übergeben werden.