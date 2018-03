Maschinen, Oldtimer und internationale Messen

Er hatte gerade sein VWL- und Jurastudium hinter sich gebracht und erste praktische Erfahrungen gesammelt, als Otto K. Krausskopf (Foto) 1937 in Berlin seinen kleinen Wirtschaftsverlag gründete.

Otto K. Krausskopf

Er hatte gerade sein VWL- und Jurastudium hinter sich gebracht und erste praktische Erfahrungen gesammelt, als Otto K. Krausskopf 1937 in Berlin seinen kleinen Wirtschaftsverlag gründete.

Mit Adressbüchern hatte er erste Erfolge, dann kam der Krieg. 1949 baute der Gründer den Verlag neu auf, diesmal in seiner Heimat Wiesbaden. 1962 zog der Verlag in die Mainzer Innenstadt, begann auch mit der Herausgabe von Fachbüchern.1984 wurde er Teil der Cahensly-Unternehmensgruppe. 1991 brauchte das Unternehmen mehr Platz, übersiedelte an den heutigen Standort nach Mainz-Hechtsheim.

Seitdem firmiert es unter Vereinigte Fachverlage GmbH. 1993 übernahm Dr. Olaf Theisen die Firmengruppe von seinem Vater Dr. Werner Theisen. In der Folge wurde das Portfolio an Beteiligungen und Produkten stetig erweitert.

Zehn Fachzeitschriften-Titel, eine elektronische Produkt- und Firmendatenbank, diverse Oldtimer-Publikationen (verkaufte Auflage 800 000 Exemplare pro Quartal), die „Schwacke-Liste für Oldtimer“, die Zeitschrift „Motorrad News“ sowie diverse Publikationen im Nutzfahrzeugbereich.

Internationale Produkte: eine polnische Autozeitschrift sowie Messepublikatonen in Russland, China und Südamerika. Heute sind in der Cahensly-Gruppe 150 Mitarbeiter tätig.

Sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 27 Millionen Euro. Davon entfallen 17 Millionen Euro auf den Mainzer Standort (100 Mitarbeiter).