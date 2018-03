„Margittche“: Die Botschafterin der Lebensfreude

Der große, schwarze Flügel im Wohnzimmer erinnert daran, dass hier eine Vollblutmusikerin wohnt. „Ich wollte immer auf die Bühne, als kleines Kind schon“, erzählt Margit Sponheimer. Die Grande Dame der Mainzer Fastnacht wurde berühmt mit Liedern wie „Am Rosenmontag bin ich geboren“. Was aber viele nicht wissen: Sponheimer war die erste Frau, die Fastnachtslieder auf einer Bühne vor großem Publikum sang. Am 7. Februar wird sie 75 Jahre alt, erstaunlich.

Margit Sponheimer (links in jungen Jahren) ohne Mainzer Fastnacht – das war lange undenkbar. Jetzt wird die närrische Ikone 75. Fotos: dpa Foto: picture alliance

„Ein Promi?“, sagt Margit Sponheimer. „Nein, das bin ich net.“ Wie bitte? Das „Margittche“, dessen Hits noch heute in aller Munde sind, soll kein Promi sein? „Meine Mutter hat den schönen Satz geprägt: heute Star, morgen Schnuppe“, gibt sich Sponheimer bescheiden: „Wenn du mit den Füßen auf dem Boden bleibst, kannst du nicht so tief fallen.“ Mit vier, fünf Jahren sang sie in Frankfurter Hinterhöfen Lieder der Amerikaner wie „Lilli Marlen“, und weil die Eltern sich kein Klavier leisten konnten, bekam die kleine Margit ein Akkordeon. In der Akkordeonschule lernte sie das Spielen.

Nein, Margit Sponheimer ist weder am Rosenmontag noch in Mainz geboren – aber schon in der Fastnachtszeit: Am 7. Februar 1943 kam sie in Frankfurt zur Welt. Mit acht Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Mainz. Die Eltern hatten ein Geschäft für Autotachometer, die junge Margit stand ganz selbstverständlich im weißen Kittelchen hinter dem Tresen und bediente die Kunden.

Nachkriegszeit. Fleiß, Disziplin, Leistung waren die Werte, mit denen die junge Margit aufwuchs. Sie absolviert eine Lehre zur Groß- und Einzelhandelskauffrau. Doch da war ja noch die Bühne: Von 1959 an sang sie in der Fastnacht. Bei einem Neujahrskonzert mit den Gonsbachlerchen, der Gesangstruppe des legendären Herbert Bonewitz, entdeckte sie Toni Hämmerle, der Songschreiber.

Mit Ernst Neger, dem „singenden Dachdecker“, durfte sie 1964 zum Duett auf die Bühne. Eine Frau als Solistin, erzählt Sponheimer, war damals undenkbar. Doch dann gab es ein Jahr später in der Dachdeckerfirma von Ernst Neger einen tödlichen Unfall. Neger sagte alle Fastnachtsauftritte ab – und Toni Hämmerle rief sie an: Komm sofort nach Gießen! „An einem Montagnachmittag entstand das Lied, und am Donnerstag war Premiere“, erzählt Sponheimer: „Der Flügel wurde auf die Bühne geschoben, der Saal rief: ,Neger!' Und dann hat Gott Jokus den Narrenhimmel aufgemacht – und das Lied war sofort da.“ „Gell, du hast mich gelle gern“ wurde der erste große Hit der Sponheimer, am Rosenmontag waren bereits 20.000 Singles des Liedes verkauft. „Die Zeitung titelte: Ein neuer Stern am Fastnachtshimmel“, erinnert sich die Sponheimer schmunzelnd. „Es war eine Sensation.“ Zum ersten Mal war eine Frau Fastnachtsstar. „Ich habe die Tür aufgemacht in dieser Männerdomaine.“

Fortan war „das Margittche“ aus der Fastnacht nicht mehr wegzudenken, immer neue Hits kamen: „So wie mein Papa“, „En ganzen Korb voll Grünes“, „Wähle 06131“. Ihren größten Hit aber komponierte der Österreicher Charly Niessen: „Am Rosenmontag bin ich geboren“ wurde ab 1969 zum Erkennungslied der Sponheimer. Wenn das 20.000 Fußballfans im Stadion von Mainz 05 anstimmen, bekommt sie eine Gänsehaut.

Geheiratet hat sie erst mit 50 Jahren. Als sie 28 war, starb ihr Freund bei einem Flugzeugabsturz. „Ich hatte ja nie Zeit zu heiraten, und auch keine Lust“, sagt sie. 1998 sagte sie der Fastnacht Ade und ging zum Volkstheater Frankfurt. Ein harter Schnitt, ein neuer Job: Schauspielerin. „Ich habe alles erreicht, was man mir als Talent mitgegeben hat“, sagt sie heute. „Man soll seine Träume leben, den Mut dazu haben.“

Und jetzt steht die Krönung ihrer Karriere an. Sponheimer soll Ehrenbürgerin von Mainz werden. Sie sei „zur bekanntesten Botschafterin der Mainzer Lebensfreude geworden“, erklärte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) in einer Mitteilung.

Von unserer Mitarbeiterin Gisela Kirschstein