Kümbdchen/Koblenz (dpa/lrs) – Bei einem Hausbrand ist am frühen Samstagmorgen ein Mann in Kümbdchen (Rhein-Hunsrück-Kreis) ums Leben gekommen. Der 53-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Seine Ehefrau und zwei weitere Bewohner des Hauses konnten sich retten. Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar. Die Brandstelle müsse sich zunächst abkühlen, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Höhe des Schadens blieb zunächst offen. Das Feuer war gegen 03.25 Uhr im Dachgeschoss ausgebrochen, wo das Ehepaar lebte. Die Flammen griffen dann auf den Dachstuhl über.