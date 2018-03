Mann beim Klettern abgestürzt und schwer verletzt

Beim Klettern im Morgenbachtal, einem Seitental des Rheins, ist am Donnerstagabend ein Sportler abgestürzt und schwer verletzt worden.

Symbolbild. Foto: Pixelio

Trechtingshausen – Beim Klettern im Morgenbachtal, einem Seitental des Rheins, ist am Donnerstagabend ein Sportler abgestürzt und schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Freitag war der Kletterer nach dem Sturz zwar ansprechbar, er konnte sich aber kaum noch bewegen. Der Mann musste am Fuß der Wand in Trechtingshausen mit einer Winde gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Morgenbachtal, einem Naturschutzgebiet, gibt es verschiedene Felsen, an denen das Klettern ausdrücklich erlaubt ist. Das Revier gilt mit rund 100 Routen und Varianten als geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene.