Mann bedrohte und beschimpfte Kinder rassistisch: Gefängnis

"Unfassbar": Richter, Anklage und selbst die Verteidigung waren sich einig in der Bewertung eines Vorfalls in Idar-Oberstein: Ein 37-Jähriger hat dort zwei dunkelhäutige Jungen als "Scheiß-Nigger" beschimpft und gedroht, sie "aufzuschlitzen". Eine junge Frau, die mutig einschritt, wurde verprügelt. Der Mann und seine Begleiterin müssen deshalb in Haft – Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

Es war am 22. März 2011 nachmittags mitten in der Idarer Fußgängerzone: Zwei kleine dunkelhäutige Jungen sind mit ihrer Cousine, einer französischen Staatsbürgerin, und deren deutscher Freundin unterwegs. Laut Anklageschrift werden sie dann von einem alkoholisierten Mann rassistisch beschimpft und bedroht: "Scheiss-Nigger, haut ab in den Busch", brüllt er die voraus laufenden Kinder an, droht sogar sie "aufzuschlitzen". Als die junge Deutsche sich den Pöbeleien entgegenstellt, wird sie Opfer. Eine ebenfalls angetrunkene Begleiterin des Mannes stößt sie um und schlägt mit der Faust auf sie ein. Auch der 37-Jährige schlägt später laut Anklageschrift mit der Faust zu, um die er einen Gürtel gewickelt hat. Dafür müssen beide ins Gefängnis.

Richter Johannes Pfeifer verurteilte die beiden mehrfach vorbestraften Idar-Obersteiner zu einem Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Im Fall des Angeklagten ging er damit über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß hinaus. Die Anklage hatte die Strafe für ihn zur Bewährung aussetzen wollen.

Junge Frau zeigte Zivilcourage

Zusammen müssen sie außerdem der mutigen jungen Frau ein Schmerzensgeld in Höhe von 1500 Euro zahlen. Damit entsprach der Richter einem Antrag der Nebenklagevertreterin.

"Ich habe ihm gesagt, er soll die Fresse halten", schilderte die Studentin im Zeugenstand den Beginn der Eskalation nach den Beschimpfungen. Er habe zur Antwort von der Attacke einer "Nigger-Bande" auf ihn erzählt. "Als er merkte, dass mich das nicht interessiert, wurde er aggressiv und spuckte in meine Richtung." Nachdem er von ihr abließ, habe sich plötzlich die 30-jährige Angeklagte eingemischt, indem sie mit einer Bierflasche in der Hand den Kindern nachjagte und die rassistischen Beschimpfungen wiederholte.

Erneut bewies die junge Studentin Mut: "Hör auf. Das sind doch noch Kinder", hielt sie ihrem Bericht zufolge der angetrunkenen Frau vor. Es folgten Beleidigungen und die Eskalation der Gewalt, die erst mit dem Einschreiten eines Passanten und dem Eintreffen der von der jungen Französin alarmierten Polizei endete.

Die Studentin bezahlte ihre Zivilcourage mit Prellungen am ganzen Körper und im Gesicht sowie einem blaues Auge. Weit schwerer wiegen aber die psychischen Folgen, unter denen die Idar-Obersteinerin nach noch immer leidet: "Ich war letztes Jahr auf keiner Veranstaltung in Idar und habe jetzt noch Angst, wenn ich dort bin", berichtete sie um Fassung ringend. Schlimm sind die Folgen auch für die beiden kleinen Jungen, die ihre Cousine als Zeugin schilderte: "Sie wollen bis heute nicht alleine in die Fußgängerzone, weil sie meinen, dass dort Verbrecher sind."

Halbherzige Entschuldigungen

Die 30-Jährige wollte sich zur Sache nicht äußern, ließ aber nach einer Sitzungsunterbrechung durch ihren Pflichtverteidiger eine Erklärung verlesen, in der sie die Taten gestand und sich entschuldigte. Der Angeklagte berief sich auf Erinnerungslücken, was die Misshandlung angeht. "Ich bin mir ziemlich, dass ich niemandem etwas getan habe", erklärte er. Die Attacke seiner Begleiterin habe er nicht bemerkt. Die Beschimpfungen räumte er ein. Er sei kurz zuvor von "Afrikanern" angerempelt worden. Erst nach einer Unterredung mit seinem Anwalt entschuldigte er sich bei der Nebenklägerin.

"Das waren reine Lippenbekenntnisse und keine richtigen Entschuldigungen", sprach der Staatsanwalt beiden Angeklagten ernst gemeinte Reue ab. Gegen die 30-Jährige, die sich laufend süffisant grinsend zu ihrem im Publikum sitzenden Mann umdrehte, führte er außerdem fünf Fälle ins Feld, in denen sie unter laufender Bewährung steht. Die zweifache Mutter, die wegen ihrer Heroinsucht an einem Ersatzstoffprogramm teilnimmt, ist unter anderem wegen Diebstahl und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorbestraft. Während die Verteidiger jeweils anführten, die Tat habe bei ihren Mandanten zu einem Umdenken geführt und eine günstige Sozialprognose geltend machen wollten, ließ sich Richter Pfeifer davon nicht beeindrucken: "Allein die Schwere der Tat gebietet den Strafvollzug."

Von unserem Reporter Michael Fenstermacher