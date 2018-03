Malu Dreyer: "Wir brauchen Fortschritte in den Verhandlungen"

Nach der knappen Zustimmung des SPD-Parteitags zu Koalitionsverhandlungen mit der Union fürchtet die stellvertretende Vorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer keine tiefen Konflikte in ihrer Partei. „Ich sehe nicht die Gefahr, dass wir uns zerreißen“, sagte sie im Interview.

Foto: dpa

Beim Parteitag in Bonn sei kontrovers und emotional diskutiert worden, „aber überhaupt nicht in einem spalterischen Sinne“. „Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass wir es schaffen, mit der gesamten Partei diesen weiten Weg zu gehen.“ Sie sei persönlich sehr froh, dass der Parteitag das Okay gegeben habe weiterzuverhandeln. „Wir werden uns anstrengen, dass gute Ergebnisse am Ende dabei herauskommen“, betonte Dreyer. Es sei klar, dass große Teile der Partei nicht begeistert von einem Weg in eine mögliche Große Koalition seien. „Umso wichtiger ist es, dass die Handschrift der SPD deutlich erkennbar ist.“ Das Interview im Wortlaut:

Frau Dreyer, 56 Prozent sind ein denkbar knappes Ergebnis. Ist das ein Ausdruck von Misstrauen gegenüber Martin Schulz und der Parteiführung?

Nein. Der Parteitag hat eine sehr respektvolle Debatte geführt. Ich bin stolz auf unsere Partei, dass sie auch in den polarisierenden Fragen fair und solidarisch miteinander diskutiert.

Was bedeutet das Ergebnis für das Mitgliedervotum, das es nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen geben wird?

Jetzt werden wir harte Koalitionsverhandlungen führen. Ich habe immer gesagt, Sondierungen und Koalitionsverhandlungen sind zwei Paar Schuhe. Damit unsere Mitglieder am Ende zustimmen, brauchen wir Fortschritte in den Verhandlungen.

Braucht es in den kommenden Wochen einen konkreten Ansatz für die Erneuerung, um das Mitgliedervotum des Parteitages zu entschärfen?

Uns allen ist sehr wichtig, dass die Erneuerung der SPD nicht ins Hintertreffen gerät. Wir haben auch beschlossen, schon im März dazu konkrete Vorschläge zu machen.

Ihre Partei drängt auf Nachbesserungen in mehreren konkreten Punkten. Birgt das nicht die Gefahr, dass nun auch die Union ihrerseits noch Nachbesserungen einfordern wird?

Sondierungen waren der erste Schritt, mit den Koalitionsverhandlungen folgt nun der zweite. Wir haben viel erreicht bei Europa, bei Bildung, Arbeit, Rente und für Familien. Aber wir haben auch noch einiges vor. Wir werden natürlich noch einmal über die Fragen der sachgrundlos befristeten Arbeitsverträge, der Zweiklassenmedizin reden und auch über eine Härtefallregelung beim Familiennachzug.

Das Gespräch führten Jan Drebes und Martin Kessler