Mainz: Randale bei Nachttanz-Demo gegen zu hohe Mieten – Mainzer Ultra festgenommen

Begleitend zur Nachttanz-Demonstration gegen zu hohe Mieten und die Kulturpolitik der Stadt Mainz haben junge Aktivisten in Mainz ein Haus der Stadtwerke besetzt, das als "kreatives und unkommerzielles Zentrum der Begegnung und Vernetzung" dienen soll. Am Rande der Demo kam es Auseinandersetzungen zwischen Mainzer Ultras und Polizei – und dann kamen auch noch Koblenzer Fans auf dem Rückweg von Mannheim dazu.

Besetztes Haus in der Mainzer Oberen Austraße: "Selbstverwaltete Freiräume schaffen" Foto: sqtmz.phoenix.uberspace.d

Nach dem Demonstrationszug versammelten sich viele während der Nacht in einem besetzten Haus in der Mainzer Oberen Austraße 7, wo "ein kreatives und unkommerzielles Zentrum der Begegnung und Vernetzung eröffnet" worden sei. Dort kam es bisher nach Angaben der Polizei und der Besetzer zu keinen Konflikten.

Gekommen um zu bleiben – vorerst auch auf Luftmatratzen: Die Besetzer geben auf ihrer Seite auch Einblicke ins Innere.

Die Besetzer haben sich ein Haus ausgesucht, das früher für Büros genutzt wurde und seit längerem leerstehe und verfalle, wie sie erklären. Sie verweisen auf die "paradox" Situation, dass Mieten steigen und steigen und andererseits viele Gebäude leerstehen. Deshalb sei das Haus von ihnen geöffnet worden.

Ein Sprecher der Stadt sagte, das Haus gehöre den Stadtwerken. Diese wollten am Montag über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Stadtwerke waren zunächst nicht erreichbar.

Die Polizei beobachtete die Lage am Samstag. "Wir haben das im Auge", sagte ein Sprecher. Die Besetzer kündigten an, länger bleiben zu wollen. Das Haus solle zum Ort für gesellschaftliche Debatten werden. Die Besetzer seien eine bunte und parteilose Gruppe, hieß es in einer Erklärung. Auf einem Transparent an der Fassade verkündeten die Besetzer, sie wollten "selbstverwaltete Freiräume schaffen".

Während die Organisatoren der Nachttanz-Demo eine Zahl von 1500 Teilnehmern twitterten, hatte die Polizei etwa 600 Menschen gezählt, die in der Nacht zum Samstag gegen zu hohe Mieten und die Kulturpolitik der Stadt Mainz protestierten. Unter den Demonstranten waren hauptsächlich linke politische Gruppen und etwa circa 40 Personen der Ultraszene des 1.FSV Mainz 05.

Einige dieser Fans zündeten bengalische Feuer an, einer der Ultras wurde festgenommen. Das nahmen dessen Kumpels nicht gelassen hin: Die Polizei wurde mit Flaschen beworfen, außerdem sollen die anderen Ultras versucht haben, ihren Kollegen aus dem Polizeigewahrsam zu befreien, meldete die Polizei. Zur Abwehr setzten die Beamten Schlagstock und Pfefferspray ein. Ein Ultra musste nach diesem Pfeffersprayeinsatz durch einen RTW-Besatzung versorgt werden. Ein Polizeibeamter bekam Kratzer im Gesicht ab.

Die Lage für die Polizei verschärfte sich, als am Mainzer Hauptbahnhof eine 120 Mann starke Fan-Gruppierung aus Koblenz ankam und in Richtung Innenstadt zog. Da die Fans laut Polizei "in aggressiver Stimmung" war, fürchteten die Einsatzkräfte Schlägereien mit den Mainzer Fans. Eine Koblenzer Fans wurde festgenommen, nachdem er vor der Gaststätte Bavaria Bengalos zündete. Die Koblenzer Fans verließen gegen 00:07 Uhr mit dem Regelzug planmäßig Mainz.

Der Protest bei der Nachtanz-Demo richtet sich dem Aufruf zufolge vor allem gegen die Umwandlung alternativer Wohnviertel in teureren Wohnraum. Die Kritiker führen etwa den Zollhafen an. Kritisiert wird auch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und den stetig steigenden Mietspiegel. Die Organisatoren führen als Beispiel die Wohn­an­la­ge K3 an, in der ein Zimmer für Studenten 360 Euro koste.