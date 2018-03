Machtkampf: Dreyer will GroKo-Kritiker überzeugen

Gibt es in der rheinland-pfälzischen SPD eine Mehrheit für Koalitionsgespräche mit der Union? Um diese Frage geht es am Mittwochabend in Mainz. Im Landesparteirat will die SPD über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für eine Große Koalition beraten. Mehr als 500 Parteimitglieder haben sich angemeldet, erwartet wird ein langer Abend mit kontroversen Diskussionen. Denn durch die Partei geht ein tiefer Riss zwischen Befürwortern und Gegnern der GroKo.

Wirbt für die Große Koalition: Malu Dreyer Foto: dpa

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die an den Sondierungsgesprächen mit der Union teilgenommen hat, hofft darauf, dass die Kritiker in ihrer Partei zugunsten einer Großen Koalition umgestimmt werden können: „Es gibt viele, viele Gründe, warum die SPD jetzt diesen Weg gehen sollte und keinen anderen“, ist sie überzeugt. „Ich glaube, die Grundlage ist gut genug“, warb sie in Mainz um Zustimmung. Und Dreyer stellte klar: „Einen Plan B habe ich nicht.“ Sollte die SPD-Basis die Sondierungsergebnisse auf dem Bundesparteitag am kommenden Sonntag in Bonn durchfallen lassen, könnte dies das Ende von Martin Schulz als SPD-Chef sein. Dreyer, bisher stellvertretende Parteivorsitzende, wird als mögliche Nachfolgerin gehandelt. Könnte sie sich einem Ruf verschließen? „Ich stehe nicht zur Verfügung, weder heute, noch morgen, noch in zwei Jahren“, betonte sie auf entsprechende Fragen: „Ich möchte nicht Vorsitzende der SPD werden, ich gehe nicht nach Berlin, und daran wird sich auch nichts ändern.“

Zugleich stellte sie klar: Nachverhandlungen über das Sondierungspapier seien eine Illusion. „Wer glaubt, wir schaffen nun in Verhandlungen Dinge, die wir bis jetzt nicht geschafft haben, dem sage ich: Dem ist nicht so.“ Dabei hatte sie selbst am Wochenende in diversen Interviews den Eindruck erweckt, sie wolle nachverhandeln. „Wir werden versuchen, in den Koalitionsverhandlungen noch Erfolge zu erzielen“, sagte Dreyer nun, das Wort „Nachverhandlungen“ habe sie nie gebraucht.

Dreyer gilt inzwischen als eine Schlüsselfigur in der SPD bei der Entscheidung in Sachen GroKo, hatte sie sich doch deutlich gegen eine Neuauflage positioniert. „Ich hatte immer eine Präferenz für die Minderheitsregierung der Union“, erklärte sie jetzt. Schon in den ersten Sondierungsgesprächen sei aber klar geworden, „dass es dazu keine Bereitschaft gibt“. Die strikte Ablehnung der Union habe für sie die Lage grundlegend geändert. „Ich werde ganz, ganz sicher auf dem Bundesparteitag intensiv für Koalitionsverhandlungen werben“, sagte Dreyer – dafür aber muss sie zunächst ihre eigene Basis in Rheinland-Pfalz überzeugen. Im Landesparteirat heute wird auch SPD-Bundeschef Martin Schulz erwartet. Eine Abstimmung darüber, wie sich der Landesverband beim Bundesparteitag in Bonn positionieren wird, ist bislang nicht geplant. In anderen Landesverbänden hat es das gegeben.

In Teilen der Union wächst derweil die Ungeduld mit der SPD. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte in Berlin, die SPD solle jetzt „mehr Mut und weniger Wackelpudding“ zeigen. Unionsfraktionschef Volker Kauder rief die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU dagegen zur Zurückhaltung gegenüber der SPD auf. Die Sozialdemokraten hätten eine schwierige Woche vor sich, sagte Kauder. „Die SPD sollten wir auf ihrem Weg in Ruhe lassen.“

Die Bundesbürger rechnen übrigens mehrheitlich mit einem Ja der SPD zu Koalitionsverhandlungen mit der Union. 69 Prozent erwarten laut einer Umfrage von Infratest dimap für das ARD-Politmagazin „Report München“, dass die SPD sich einer erneuten Großen Koalition nicht verweigern wird. Unter den befragten SPD-Anhängern glauben das sogar 71 Prozent. gik/kd/dpa