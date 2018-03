Lewentz: Polizei greift bei fast jedem zweiten Fußballspiel ein – Warnung an Hooligans [Update]

249 Strafverfahren, 72 Verletzte: Die absoluten Zahlen zu Straftaten rund um Fußballspiele sind leicht rückläufig. Dennoch setzt der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz für die kommende Saison auf eine "Null-Toleranz-Strategie".

Einsatzkräfte der Polizei sichern am 17. Oktober 2010 den Bereich um das Stadion, um Fanausschreitungen beim Spiel 1. FC Kaiserslautern – Eintracht Frankfurt am Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern zu verhindern. Foto: dpa/picture alliance

In der vergangenen Fußballsaison haben Polizisten bei fast jedem zweiten Spiel in Rheinland-Pfalz eingegriffen. Nach Angaben von Innenminister Roger Lewentz (SPD) wurden insgesamt 149 Spiele angepfiffen. «83 davon sind ohne jede Störung abgelaufen», sagte Lewentz am Donnerstag bei einem Besuch bei der Bereitschaftspolizei in Mainz.

Insgesamt seien 249 Strafverfahren eingeleitet worden, in der Saison zuvor seien es 286 gewesen. Am und im Stadion wurden 72 Menschen verletzt, 4 weniger als zuvor (2011/12: 76). Nicht zuletzt angesichts der Zahlen hat Lewentz für die kommende Fußballsaison eine "Null-Toleranz-Strategie" ausgerufen.

Ein besonderes Augenmerk will die Polizei künftig auf die Reisewege der sogenannten Fans werfen. "Gewalt im Fußball verlagert sich immer mehr auf die Raststätten entlang der Autobahnen oder in die Züge und Bahnhöfe", sagte der SPD-Minister. Es gebe deshalb sechs Standorte, von denen aus zum Beispiel Busse kontrolliert würden – neben Koblenz und Montabaur auch Gau-Bickelheim, Ruchheim, Schweich und Kaiserslautern.

In der vergangenen Fußballsaison haben mehr als 13 000 Polizisten die Spiele in Rheinland-Pfalz gesichert. Nach Angaben des Innenministeriums waren die Beamten an und in den Stadien fast 90 000 Stunden im Einsatz. Laut Lewentz zählen die Beamten und Experten in Rheinland-Pfalz insgesamt 495 zu Gewalt neigende Fußballfans, 180 seien "gewaltsuchend".

Der eine oder andere dieser gewalttätigen Hooligans könnte auch bei den Ausschreitungen rund um das Testspiel des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 gegen den britischen Club West Ham United am vergangenen Samstag dabei gewesen sein. "Es macht mich betroffen, dass selbst Freundschaftsspiele zur Ausnutzung von Gewalt genutzt werden", sagte Lewentz. Im vergangenen März hatte er bereits nach Krawallen beim Regionalligaspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern II und Waldhof Mannheim gefordert, alle Sanktionen auszuschöpfen. "Das Maß ist voll – mir reicht es jetzt", hatte er gesagt.