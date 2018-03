Lewentz im RZ-Interview: Die Region ist wichtiger als ein Höchstgebot für den Nürburgring

Der Minister sieht in der Sanierung auch eine Chance für die Eifel und wertet erste Signale der eingesetzten Insolvenzprofis als äußerst positiv

Innenminister und SPD-Parteichef: Roger Lewentz. Foto: DPA

Infrastrukturminister Roger Lewentz (SPD) hat das heikle Nürburgring-Problem vor einem Jahr geerbt. Mit der Insolvenz sind nun Sanierungsgeschäftsführer Thomas B. Schmidt und Sachwalter Jens Lieser die neuen Herrn am Ring. Wir sprachen mit dem Minister über die dramatische Wende.

Sie sind der für den Nürburgring zuständige Minister. In den vergangenen Wochen hat man von Ihnen nichts gehört. Wo waren Sie?

Im Büro. Denn wir haben von morgens bis abends am Komplex Nürburgring gearbeitet. Da gab es zunächst die feste Erwartung, dass wir mit einer Rettungsbeihilfe selbst eine neue Organisation aufstellen können. Das erste Anliegen war ja immer, Arbeitsplätze und Infrastruktur in der Region zu sichern. Dann kam das plötzliche Signal der EU: Wir werden die Beihilfe nicht genehmigen, jedenfalls nicht in der zur Verfügung stehenden Zeit. Damit war eine Insolvenz auf den Weg zu bringen. Das war schon alles unglaublich zeitaufwendig.

Das Land ist also immer noch der Meinung, dass die EU am ganzen Schlamassel schuld ist!

Nein. Das Grundproblem ist ein anderes, und wir haben es benannt: Wir haben die Privatfinanzierung nicht hinbekommen und zu groß gebaut. Die Erwartung, am Ring einen Betrieb an 365 Tagen zu organisieren, ist bei Weitem nicht erfüllt worden. Wir haben über das Mahnverfahren, die Kündigung und die Klagen alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um so schnell wie möglich wieder die Verfügungsgewalt über den Nürburgring zu bekommen, was ja eine Voraussetzung für alles Weitere ist. Am 16. Juli stand endlich auch die Übereinkunft mit Jörg Lindner, dass wir zum 1. November wieder selbst bestimmen können. Dass kurz darauf die EU-Kommission diesen Weg verschlossen hat, war eine große Enttäuschung. Jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Signale der Sanierer, von Thomas B. Schmidt und Jens Lieser, sind für die Zukunft des Rings sehr positiv.

Haben auch die Pächter die Zielgerade der Verhandlungen zur längsten der Welt gemacht?

Sagen wir mal: Wir hätten schneller zueinander finden können.

Es gibt Spekulationen, dass das Land die Insolvenz insgeheim wollte, um sich des Themas politisch zu entledigen.

Das ist absolut falsch. Die Koalition hat gemeinsam bis zuletzt darum gerungen, die Zukunft und die Umstrukturierung selbst bestimmen zu können. Wir scheuen die Verantwortung für die Region nicht und wollten sie bestimmt nicht aufgeben. Ich halte aber die Entscheidung des Amtsgerichts Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Insolvenz in Eigenverwaltung zu ermöglichen, für ein gutes Signal. Denn wir hören von Professor Schmidt, dass er die gleichen Ziele wie wir verfolgt: Arbeitsplatzerhalt und Infrastrukturhilfe. Wo wir dies unterstützen können, werden wir das tun. Herr des Verfahrens sind wir aber nicht.

Wie groß ist die Befürchtung, dass sich ein reicher Russe, ein Scheich oder Ecclestone den Ring unter den Nagel reißt?

Da gibt es klare Aussagen von Insolvenz-Geschäftsführer Schmidt: Es wird mit ihm keinen Investor geben, der die Tore für andere schließt.

Sollen denn die Insolvenzprofis mit dem Verkauf nicht so viel Geld wie möglich für den landeseigenen Gläubiger ISB herausholen?

Wichtig ist die strukturpolitische Bedeutung des Rings für die Region. Um ein Höchstgebot geht es erst in zweiter Linie.

Region, ADAC und Motorsportfreunde wünschen sich, dass Nordschleife und Grand-Prix-Strecke in öffentlicher Hand bleiben. Wie groß sind die Chancen dafür?

Das ist eine Entscheidung, die Insolvenz-Geschäftsführer Schmidt treffen und mit der EU abstimmen muss. Die Kommunen am Ring wünschen sich in der Tat die Beteiligung des Landes.

Wie ist Ihre Position in dieser Frage? Dem Land gehört doch zu 90 Prozent der Ring!

Den Sanierern und der EU vorzugreifen, wäre kontraproduktiv.

Für wie sinnvoll halten Sie es denn, dass die Rennstrecke – in welcher Konstruktion auch immer – öffentliches Eigentum bleibt?

Sie werden verstehen, dass ich auch hier die Regeln der Insolvenz beachten muss. Die Frage ist zunächst von Professor Schmidt zu beantworten.

Und was wünscht sich der Sozialdemokrat Lewentz?

Dass weiterhin ein starker, positiver Impuls vom Nürburgring für die Arbeitsplätze und die Wirtschaftskraft der Region ausgeht.

Also kein klares Bekenntnis zu einer öffentlichen Trägerschaft des Rings – sind Sie ein gebranntes Kind nach den vergangenen Monaten?

Die vergangenen Monate waren sehr anstrengend. Und noch einmal: Das Heft des Handelns liegt bei Herrn Professor Schmidt und Herrn Lieser. Aber die Rahmenbedingungen, die meine Mitarbeiter und ich erarbeitet haben, sind offenbar sehr tauglich. Jedenfalls sind sie Teil des derzeitigen Handelns am Nürburgring.

Das Land hat sich von den Pächtern viel versprochen. Wie haben Sie die beiden erlebt?

Der Vertrag ist gut. Wenn aber eine Seite die Pachtverpflichtung ab dem ersten Tag der Mindestpacht nicht erfüllt, bleiben nur Mahnung, Kündigung und Klagen. Anfangs haben mir Jörg Lindner und Kai Richter nur eine glänzende Zukunft am Ring geschildert, ohne den Vertrag zu kritisieren. Aber vielleicht ist jetzt die Chance für die Region erwachsen, die Zukunft am Ring neu zu organisieren.

Wie froh sind Sie, dass Kurt Beck die ganze Kritik auf sich zieht?

Ich bin ihm sehr dankbar, dass er uns nicht die Brocken vor die Füße wirft. Denn Kurt Beck will, dass der Ring eine neue, erfolgreiche Zukunft bekommt.

Werden Abrissbagger für die unnützen Betonbauten am Ring anrollen?

Die Frage halte ich für verfrüht. Uns haben durchaus viele Anfragen von Interessenten erreicht, einzelne Bauten zu übernehmen. Wie belastbar dies ist, wird man sehen.

Was ist Ihre Vision für den Ring in fünf Jahren? Wem gehört er? Was werden wir dort erleben oder dann nicht mehr sehen?

Wir werden Motorsport erleben, auch in bester Güte. Rock am Ring hat eine gute Zukunft. Ich könnte mir auch noch das eine oder andere Jugendevent mehr vorstellen. Das ist auch für den Breitensport denkbar. Bisher hatte man den Eindruck, dass die Pächter die kleineren Veranstaltungen nicht wünschen. Es wird 2017 eine Organisation geben, die diese Bandbreite auch möchte.

Anders als heute?

Möglicherweise. Die Region abzubilden, das ist meine Vision. Was die Organisation betrifft, so ist sie offen. Sie muss mit der Region und der EU abgesprochen sein.

Die Fragen stellten unser Chefredakteur Christian Lindner und Ursula Samary