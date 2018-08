Leserdialog: Worüber wollen Sie mal reden? Nennen Sie uns Ihr Top-Thema!

Mal ganz provokant gefragt: Gibt es ein Gesetz in Deutschland, in dem steht, dass die Stadt den Autofahrern gehört? Die Antwort lautet nein – und deswegen müssen wir dringend darüber reden, wie unsere Städte in Zukunft aussehen sollen. Ob wir weiter auf den Fakt, dass die meisten Innenstädte unter Verkehrskollaps und horrendem Parkplatzmangel leiden, reagieren wollen, indem wir mehr Straßen und größere Parkhäuser bauen. Oder ob wir die Antworten und Ideen aus dem vergangenen Jahrhundert endlich über Bord werfen.

Foto: picture alliance

Denn es gibt (mindestens) eine Alternative. Ein Gefährt, mit dem sich viele Probleme der Städte (dreckige Luft, Lärm, verstopfte Straßen) lösen lassen, das seinen Benutzer gesünder macht und das das Vorzeigevehikel der Elektromobilität ist. Es heißt Fahrrad. Weltweit begreifen Metropolen, dass im Auto nicht die Zukunft liegt. Sie bauen Innenstädte so um, dass sie Radlern, Fußgängern und Anwohnern nützen – und nicht den Blechlawinen. Und in Rheinland-Pfalz? Sieht es verheerend aus. Nur ein Beispiel: Bei einer Studie des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) landet Koblenz in seiner Kategorie auf dem letzten Platz – in ganz Deutschland. So holt man niemanden aufs Rad. Dabei sind laut ADFC die Hälfte aller Autofahrten kürzer als fünf Kilometer.

Es gibt 73 Millionen Fahrräder in Deutschland. Viele würden gern häufiger fahren – gerade mit den drei Millionen Pedelecs auf Deutschlands Straßen, die den Aktionsradius rapide erweitern und die Anstrengung reduzieren –, aber ihnen fehlt es an Komfort und Sicherheit. Alle 23 Stunden stirbt auf Deutschlands Straßen ein Radfahrer. Das kann man ändern. Mit abgetrennten Radwegen, mit Fahrradleihstationen, mit Brücken oder Unterführungen, mit Parkhäusern für Räder, mit autofreien Zonen, mit einem ÖPNV, der eine flexible Pendelei auch über weite Strecken ermöglicht. Denn natürlich kann niemand erwarten, dass der Pendler von Betzdorf nach Koblenz durchstrampelt. Was aber, wenn er nur zum Bahnhof muss, dort sein Rad schnell einladen kann, regelmäßig und komfortabel ans Ziel kommt und da weiterradelt? All das ist keine Spinnerei. Es wird so oder so ähnlich in der ganzen Welt getestet. Mit Erfolg. Und mit wirtschaftlichem Gewinn. Deswegen müssen wir schauen, was andere besser machen. Wir müssen überlegen, wie wir in Zukunft leben wollen. Und dann müssen wir reden – dringend. Markus Kuhlen