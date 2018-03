Leichte Erholung im Daimler-Werk Wörth

Aus unserem Archiv

Wörth

Nach dem dramatischen Absatzeinbruch in der Nutzfahrzeugbranche gibt es im Daimler-Lastwagenwerk in Wörth erste Anzeichen einer Erholung. «Wir haben die Talsohle erreicht», sagte Werksleiter Yaris Pürsün am Montag im größten Nutzfahrzeugwerk des Stuttgarter Autokonzerns. Die Kurzarbeit soll bis Juni 2010 weitergehen. Ein Ende der Krise sei noch nicht absehbar. Im Jahr 2009 war der Absatz um 40 bis 60 Prozent eingebrochen. Vor dem Hintergrund der Krise habe Daimler seine Marktanteile bei Lkw in Europa halten oder ausbauen können, sagte Pürsün. In Wörth arbeiten rund 11 000 Menschen.