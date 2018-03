Aus unserem Archiv

Eltville/Rüdesheim (dpa/lhe) – Ein leeres Auto hat die Polizei am Sonntag in der Nähe von Eltville aus einem Nebenarm des Rheins geborgen. Ein Spaziergänger hatte das Fahrzeug mit heruntergekurbeltem Beifahrerfenster in den Morgenstunden zufällig entdeckt. Wie die Wasserschutzpolizei in Rüdesheim berichtete, suchten Polizisten und Feuerwehr nach möglichen Insassen des Wagens. Dabei wurden auch Taucher und Hubschrauber mit Wärmebildkameras eingesetzt. Die Suche blieb zunächst erfolglos.