Lauterbach fordert transparentes Honorarsystem für Ärzte

In der Diskussion über Wartezeiten auf Arzttermine hat der gesundheitspolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Karl Lauterbach, ein neues Honorarsystem für Ärzte gefordert. Es dürfe für Ärzte keinen Unterschied machen, ob sie Privatpatienten oder Kassenpatienten behandelten, sagte Lauterbach am Dienstag im Südwestrundfunk (SWR).

Baden-Baden – In der Diskussion über Wartezeiten auf Arzttermine hat der gesundheitspolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Karl Lauterbach, ein neues Honorarsystem für Ärzte gefordert. Es dürfe für Ärzte keinen Unterschied machen, ob sie Privatpatienten oder Kassenpatienten behandelten, sagte Lauterbach am Dienstag im Südwestrundfunk (SWR).

Das alte Honorarsystem funktioniere nicht mehr, sagte Lauterbach: "Da muss ein neues transparentes System her, was in Eurobeträgen die Ärzte nach Leistung vergütet: Gleiche Leistung, gleiches Geld für alle, in Euro bezahlt, transparent und ohne bürokratische Verrechnung über die Kassenärztliche Vereinigung."

Der SPD-Gesundheitsexperte äußerte sich auch zu den Milliardenüberschüssen der gesetzlichen Krankenkassen. Statt die Beiträge zu senken sollten lieber die Zusatzbeiträge abgeschafft werden. Den Beitragssatz zu senken hielte er für falsch, denn damit müssten die Kassen, die jetzt schon Zusatzbeiträge nehmen müssten, noch höhere Zusatzbeiträge nehmen, sagte Lauterbach im SWR. epd