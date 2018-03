Landtag debattiert über Trojaner und Linksextremismus

Der rheinland-pfälzische Landtag debattiert heute in Mainz unter anderem über Trojaner-Software zur Verbrechensbekämpfung.

Trojaner-Software steht im Zentrum der Debatte. Symbol

Foto: Stephan Jansen – DPA

Die CDU will von der rot-grünen Landesregierung Hintergründe wissen zu einem nur vorbereiteten und dann abgebrochenen Einsatz von Späh-Software, mit der Internet-Telefonate überprüft werden können.

Weitere Themen sind Vertretungslehrer und Linksextremismus. Die Oppositionsfraktion will mit Blick auf die jüngsten Brandsatz-Attacken gegen die Bahn im Großraum Berlin die Entwicklung des Linksextremismus in Rheinland-Pfalz zum Thema machen. Darüber hinaus will die CDU Fragen zur umstrittenen befristeten Anstellung von Vertretungslehrern an Schulen stellen.