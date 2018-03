Landessynode spricht über Islam und Jugend

Aus unserem Archiv

Rheinland-Pfalz

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland (Ekir) kommt am Sonntag in Bad Neuenahr zur Jahrestagung zusammen. Thematisch beschäftigt sich das Parlament der knapp 2,6 Millionen Protestanten schwerpunktmäßig mit dem Islam. Mit dem Bericht von Präses Manfred Rekowski beginnt am Montag die inhaltliche Arbeit. Die 210 stimmberechtigten Synodalen tagen bis zum 12. Januar.