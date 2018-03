Landesprojekt zur besseren Flächennutzung

Aus unserem Archiv

Mainz

Zum Schutz von Naturflächen in Rheinland-Pfalz sollen nach dem Willen der Landesregierung bei Neubauten vorrangig brachliegende Grundstücke innerorts genutzt werden. Um Kommunen bei der Planung neuer Wohn- und Geschäftsgebäude zu unterstützen, haben Innen- und Umweltministerium nun das Programm «Raum + Rheinland-Pfalz 2010» aufgelegt. Experten erfassen dabei zunächst alle größeren Freiflächen in Städten und Gemeinden. Anschließend wird gemeinsam mit den Kommunen analysiert, ob eine Bebauung der Brachen sinnvoll ist, wie Innenminister Karl Peter Bruch und Umweltministerin Margit Conrad (beide SPD) am Montag in Mainz erläuterten.