Aus unserem Archiv

Landau

Antreten zum Abzählen: Im Landauer Zoo war in den vergangenen Wochen Inventur angesagt. Dabei wurde ganz genau nachgezählt, wie viele Tiere derzeit in dem Zoo leben. Wie die Zooverwaltung am Mittwoch mitteilte, ist es gerade bei kleineren Tieren nicht immer ganz leicht, den Überblick zu behalten, denn «Fische und Insekten pflanzen sich schon mal unbemerkt fort und nicht jeder Todesfall kann hier leicht dokumentiert werden». Die Zählung ergab: Ende des Jahres lebten 732 Individuen in dem Zoo. Vertreten seien 122 Tierarten. Während 2009 die Haltung etwa von Grünflügelaras und Stachelschweinen beendet wurde, kamen Rosenkäfer, Pantherchamäleons und andere Tiere dazu.