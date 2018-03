Land muss Beamten Millionen nachzahlen: Musterklagen betreffen auch Kreise und Städte

Nach drei erfolgreichen Musterklagen von Beamten muss Finanzministerin Doris Ahnen (SPD), die zuletzt den Daumen auf jede noch so gering bezahlte zusätzliche Stelle hielt, jetzt vermutlich eine zweistellige Millionensumme lockermachen: Die drei Kläger haben beim Oberverwaltungsgericht (OVG) je 1900 Euro erstritten, weil sie zwischen Ende 2011 und Mitte 2013 im Vergleich zu älteren Kollegen zu wenig Geld erhielten.

Symbolbild: dpa

Der Grund: Die Besoldungseinstufungen richteten sich vor allem nach dem Lebensalter. Dies war aber nach höchstrichterlichen Urteilen in Europa und in Deutschland eine unzulässige Altersdiskriminierung. Inzwischen gilt Berufserfahrung als Maßstab.

Wegen der Musterklagen ruhen im Land knapp 12.000 Verfahren, wie der Beamtenbund (DBB) und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) berichten. Welche Summe Ahnen infolge der Diskriminierung hinblättern muss, ist noch offen, wie DBB-Geschäftsführer Malte Hestermann sagt. Denn die Summe richtet sich danach, wann jemand nach höchstrichterlichen Urteilen Widerspruch eingelegt hat und wie viel Zeit bis zur landesrechtlichen Umstellung von Alters- auf Erfahrungsstufen in der Besoldung vergangen ist. Als Entschädigung werden pro Monat 100 Euro auch vom OVG zugesprochen. Wird die Summe von 1900 Euro hochgerechnet, müsste Ministerin Ahnen mehr als 20 Millionen Euro nachzahlen. Aber nach Hestermanns Angaben schwanken die Summen der einzelnen Beamten – sie könnten im Einzelfall 1400 Euro betragen, aber auch 2200 Euro. Unterm Strich geht er davon aus, dass eine zweistellige Millionensumme fällig wird. Wie Hestermann im Gespräch mit unserer Zeitung sagt, ruhen auch bei 230 kommunalen Dienstherren – also Kreisen, Städten und Verbandsgemeinden – noch Verfahren, für die Kämmerer jetzt die Kasse öffnen müssen. Anders als im Land sind die kommunalen Fälle allerdings nicht zentral erfasst, in denen die Besoldung vom Lebensalter abhängig war.

DBB fordert 6 Prozent mehr

Wie Markus Stöhr, Rechtsanwalt und GdP-Gewerkschaftssekretär sagt, ist das OVG-Urteil vom 16. Januar noch nicht rechtskräftig. Er rechnet allerdings damit, dass das Land es akzeptieren wird. Denn: Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits das Land Hessen abblitzen lassen. Und an dieser Entscheidung habe sich das OVG orientiert.

Nach mehreren Nullrunden rangieren die rheinland-pfälzischen Beamten am unteren Ende der Besoldung: Deshalb wandern – so DBB und GdP – viele junge Lehrer und Polizisten in Nachbarländer oder zum Bund ab, weil sie dort deutlich mehr verdienen. Wie der DBB in Mainz ankündigt, wird er bei der nächsten Verhandlungsrunde 2019 auf das allgemeine Ergebnis noch 6 Prozent obendrauf fordern, um wieder Anschluss zu gewinnen. Das würde teuer. Laut Hestermann summiert sich nur 1 Prozent mehr für Landesbeamte auf 42 Millionen Euro.

Von unserer Chefreporterin Ursula Samary