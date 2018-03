Lage spitzt sich zu: Hochwasser an Rhein und Mosel steigt weiter

Die Lage entlang des Rheins bleibt angespannt. Nach der Sperrung auf der Mosel, die schon seit Dienstag gilt, ist der Schiffsverkehr seit Donnerstag auch auf dem Rhein bei Koblenz eingestellt. In den nächsten Tagen sollen die Pegel weiter steigen. Auch an anderen Abschnitten des Rheins könnte dann die Schifffahrt eingestellt werden müssen.

Auf mehreren Straßen im Mittelrheintal wie hier in Kamp-Bornhofen (Rhein-Lahn-Kreis) steht am Donnerstag das Wasser. Foto: Jens Weber

Am Donnerstag gegen 8 Uhr hatte der Wasserstand bei Koblenz die Höhe von 6,80 Meter erreicht und damit die Schifffahrtsmarke 2 überschritten, ab der keine Schiffe mehr fahren dürfen. Zuvor hatten Schiffe den Rhein zwar befahren dürfen, allerdings nur langsam und in der Mitte der Fahrrinne. Bei Bingen wurde die Schifffahrtsmarke 2 am Donnerstagmittag erreicht. Auf der Mosel konnten schon seit Dienstag keine Schiffe mehr fahren.

Nach Angaben des Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS) sollen die Pegelstände auf dem Rhein auch am Freitag und Samstag weiter steigen. Stromaufwärts von Bingen muss die Schifffahrt voraussichtlich nicht eingestellt werden. In Mainz soll die Marke von 6,30 Metern am Freitag nur knapp unterschritten werden.

So sieht es an der Mosel aus: Der Pegelstand in Trier stand am Donnerstagmorgen bei 7,20 Meter und dürfte bis zum Wochenende mit leichten Schwankungen auf 7,50 Meter ansteigen, hieß es aus dem dortigen Hochwasserzentrum. „ Die Schifffahrt bleibt damit erst einmal eingestellt“ , sagte ein Sprecher. Auf der Mosel bei Trier fahren schon seit Dienstag keine Schiffe mehr.

Kein Durchkommen zur B 416. In Lehmen und Kobern sind die Unterführungen voll Wasser gelaufen. Foto: Volker Schmidt

In den Moselgemeinden Lehmen und Kobern-Gondorf sind die Unterführungen vollgelaufen und damit die Zufahrten zur B 416 gesperrt.

In Bingen ist der Rhein am Mittwoch teils über die Uferpromenade getreten. Am gesamten Mittelrhein war auch am Donnerstag dem Meldezentrum Rhein zufolge noch mit steigenden Wasserständen zu rechnen. Aber – die gute Nachricht vorweg – es ist bereits Entspannung in Sicht. Der Rheinpegel an der Messstelle in Kaub hat bereits die Sechs-Meter-Marke überschritten. Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr betrug der Rheinpegel 6,17 Meter. Laut einer Vorhersage des Hochwassermeldezentrums soll der Wasserstand seinen Scheitelpunkt am Freitag gegen Abend bei maximal 6,60 Meter erreichen. Am Samstag soll er bereits wieder fallen.

In Oberwesel hatte der Rhein bereits am Mittwochabend die B 9 erreicht. Die Straße wurde gegen 18 Uhr voll gesperrt. Am Donnerstagmorgen stand das Wasser dort bereits rund 20 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn. Der Verkehr musste sich Alternativen durch die Innenstadt suchen. Die Rheinanlagen in Oberwesel waren am Donnerstag komplett überflutet. Das Wasser stand bis an den äußeren Rand der Stadtmauer.

Muss in St. Goar erneut der Quickdamm aufgestellt werden, um die Innenstadt vor dem Hochwasser zu schützen? Am Donnerstagvormittag war die Lage in der Stadt am Mittelrhein entgegen der Prognosen vom Mittwoch noch vergleichsweise entspannt. Der Damm musste nicht am Morgen aufgestellt werden, die B 9 war auch mittags noch befahrbar.

In der Stadt Boppard wurde am Donnerstag wegen des Hochwassers ein Abschnitt der Rheinallee gesperrt, dort stand das Wasser auf der Straße. Wie in Oberwesel hat der städtische Bauhof auch in Boppard schon die ersten Stege montiert.





Infolge des Rhein-Hochwassers ist die B 42 im Bereich Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz) am Donnerstag überflutet, sodass die Busse umgeleitet werden müssen. Die EVM-Busse der Linie 7 werden ab der Haltestelle „Untere Rheinstraße“ in Höhr-Grenzhausen über die Autobahn A 48-B 42 nach Vallendar zur Haltestelle „Vallendar Nord“ (nähe Vallendar Bahnhof) umgeleitet. Die Haltestellen zwischen „Untere Rheinstraße“ und „Vallendar Bahnhof“ können nicht angefahren werden.

Die Busse der Linie 8 fahren vom Koblenzer Hauptbahnhof über die Haltestellen “Christuskirche”, “Zentralplatz/Forum” (Achtung: Haltepunkte A/B in der Görgenstr.) über die B9 und A48 nach Vallendar. In Vallendar wird die Haltestelle “Vallendar Nord” (nähe Vallendar Bahnhof) angefahren. Hier ist der Umstieg zwischen den Linien 7 und 8 möglich. Weiter geht es auf dem üblichen Linienweg nach Bendorf/Sayn zur Endstelle. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Richtung bis zur Haltestelle Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center und von dort auf dem üblichen Linienweg zum Hauptbahnhof.

Im Laufe des Donnerstags wird auch die Überflutung des Peter-Altmeier-Ufers in Koblenz erwartet. Ist dies der Fall, wird die Linie 1 verkürzt betrieben. Die Busse fahren dann nur noch bis zur Haltestelle “Stadttheater/Schloss”.

Wie die Koblenzer Feuerwehr meldet, wird am Pegel Koblenz ein Pegel von circa 7,05 Metern in der Nacht von Freitag auf Samstag erwartet. Auf Grund der Niederschläge im Moseleinzugsgebiet kann für den Pegel Koblenz jedoch noch keine Entwarnung gegeben werden. Der dritte Teil der Hochwasserschutzwand wird im Laufe des Donnerstags aufgebaut. In den Stadtteilen Kesselheim und Pfaffendorf werden Stege aufgebaut. In der Altstadt gelten die bereits bestehenden Sperrungen im Bereich des Peter-Altmeier-Ufer und den Parkplätzen am Deutschen Eck weiterhin. Zusätzlich wird der Bereich zwischen Kastorkirche und dem Deutschen Kaiser gesperrt.

Für Koblenzer Bürger liegen im Rheinhafen bei der Firma Zieglowski Sandsäcke bereit, die dort kostenfrei abgeholt werden können. Ab Freitagmorgen 8 Uhr wird unter der Telefonnummer 0261/404048000 ein Bürgertelefon geschaltet.

Es fehlt nicht mehr viel, bis die Fluten des Rheins die Mauerdurchlässe in den Andernacher Rheinanlagen erreichen. Deswegen wurden diese bereits am Mittwoch mit der Hochwasserschutzwand verschlossen. Foto: Martina Koch

Auch in Andernach steht die Hochwasserschutzwand wieder. Auch die Konrad-Adenauer-Allee ist seit Donnerstagvormittag für den Verkehr gesperrt. Das wird auch über das Wochenende so bleiben. Bei einem Pegelstand von 7,60 Metern würden die Fluten ohne Hochwasserschutzwand auf die Konrad-Adenauer-Allee laufen. Die festen Sockel der Schutzwand würden bei einem Pegel von 8,40 Metern überspült werden. Laut Prognosen des Hochwassermeldezentrums soll da aber nicht der Fall sein. Momentan wird davon ausgegangen, dass der Rhein in den frühen Morgenstunden des Samstags seinen Höchststand bei einem Pegel um 7,95 Metern erreichen wird. Zum Vergleich: Vor drei Wochen lag der Höchstwert bei 8,23 Metern.

Schon am Donnerstagnachmittag schwappt der Rhein in Linz auf die B 42. Foto: Sabine Nitsch

Die Konsequenzen der Flut bekamen auch die Pendler im nördlichen Rheinland-Pfalz auf der B 42 zu spüren. In Linz sowie später auch in Leubsdorf, Kasbach und Erpel wurde die Bundesstraße überflutet und ist zwischen Unkel und Bad Hönningen bis auf Weiteres gesperrt. Auch der Betrieb der Autofähre Linz–Kripp ist eingestellt, während die Fähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig noch bis zu einem Stand von 7,80 Meter unterwegs ist.

dpa/eck/nbo/to