Aus unserem Archiv

Kümbdchen/Koblenz (dpa/lrs) – Bei einem Dachstuhlbrand ist am frühen Samstagmorgen ein Mann in Kümbdchen (Rhein-Hunsrück-Kreis) ums Leben gekommen. Der 53-Jährige konnte aus den Flammen geborgen, aber nicht mehr reanimiert werden. Nach Angaben der Polizei aus Koblenz entkamen die anderen vier Bewohner des Hauses dem Brand unverletzt. Die Löscharbeiten dauern an. Ursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.