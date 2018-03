Kommentar zum Tweet von CDU-Politiker Rüddel: Reaktionen sind Steilvorlage für bessere Pflegepolitik

Eineinhalb Stunden lag der 84-Jährige auf dem Boden seines Krankenhauszimmers. Vielleicht war es auch kürzer. Doch wenn man ein paar Tage nach der Herzoperation stürzt, können aus Sekunden schnell Minuten werden.

Christian Kunst kommentiert. Foto: Jens Weber

Der Alarmknopf war nicht erreichbar, der Mann versuchte, sich dorthin zu robben. Ohne Erfolg. Also rief er nach den Schwestern. Ohne Erfolg. Als schließlich eine kam, war der Mann unterkühlt, das Bein schmerzte. Diese Geschichte hat sich in einer großen deutschen Klinik ereignet. Sie scheint Alltag in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu sein – dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man die Reaktion meiner Familie auf die Geschichte dieses engen Verwandten hört. Keiner machte den Pflegekräften einen Vorwurf. Die seien doch viel zu wenige und überarbeitet. Und das Krankenhaus? Das stehe ja auch unter Druck und müsse aufs Geld achten.

Fast jeder Deutsche dürfte eine ähnliche Geschichte über den deutschen Pflegenotstand erzählen können. Es scheint, dass viele Menschen längst resigniert haben. Sie pflegen ihre Verwandten, so lang es geht, zu Hause, sie haben nicht selten Angst vor einem Krankenhausaufenthalt. Das heißt nicht, dass der Pflegenotstand immer zum Horror werden muss. Aber viele wissen, dass es keine Garantie mehr gibt, dass Verwandte in Krankenhäusern und Pflegeheimen gut versorgt werden.

Man könnte meinen, dass dieses Problem groß genug ist, damit die Große Koalition es zum Chefthema macht. Weit gefehlt: 8000 neue Pflegestellen sollen entstehen, ohne dass klar ist, wer diese finanziert und woher die Bewerber angesichts eines großen Fachkräftemangels kommen sollen. Wer keine Lösung hat, nimmt halt die Betroffenen in die Pflicht – sollen doch die Pflegekräfte am besten selbst dafür werben, dass ihr Job attraktiver wird, twittert der CDU-Politiker Erwin Rüddel. Ohne Worte – zumal wenn man weiß, dass Rüddel selbst einmal ein Pflegeheim betrieben hat. Gerade er sollte die Nöte der Pflegekräfte und die Sorgen der Angehörigen also kennen. Ein Gutes hatte der Tweet: Als Reaktion kamen viele Hinweise von Betroffenen, was sich ändern muss. Lieber Herr Rüddel, das ist doch eine Steilvorlage für eine bessere Pflegepolitik, für die Sie werben sollten. Deal?

E-Mail: christian.kunst@rhein-zeitung.net