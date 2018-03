Kommentar: Rheinländer müssen den Fakten ins Auge blicken

Aus unserem Archiv

Mit zwei Pressekonferenzen – erst in Bonn, dann in Berlin – illustriert die aus Nordrhein-Westfalen stammende Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) den teils komplizierten Alltag von geteilten Bundesministerien in einem vereinigten Deutschland. Trotz moderner Kommunikationstechnik samt Videokonferenzen: Ohne zuletzt rund 20 700 Pendlerreisen zwischen Bonn und Berlin funktioniert der Staatsapparat offensichtlich doch nicht.