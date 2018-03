Köbler : Nein zu vierspurigem Ausbau der B10

Der rheinland-pfälzische Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler lehnt einen vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 10 in der Pfalz ab. «Die Grünen wollen einen dreispurigen Ausbau mit intelligenter Verkehrsführung. Damit würden wir auch den Flächenverbrauch extrem reduzieren», sagte Köbler in Mainz.

Mainz – Der rheinland-pfälzische Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler lehnt einen vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 10 in der Pfalz ab. «Die Grünen wollen einen dreispurigen Ausbau mit intelligenter Verkehrsführung. Damit würden wir auch den Flächenverbrauch extrem reduzieren», sagte Köbler in Mainz. Wenn die Sanierung der Autobahn 6 fertig sei, müsse der Transitverkehr von der B10 verschwinden. CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe hatte bei einem Besuch in Rheinland-Pfalz am Freitag für einen vierspurigen Ausbau geworben. Gröhe kritisierte wie CDU-Landeschefin Julia Klöckner, dass Geld vorhanden sei, aber vom Land nicht abgerufen werde. Verkehrsminister Roger Lewentz (SPD) wies am Montag darauf hin, dass der Bund bisher nur den ersten Teil des vierstreifigen Ausbaus im Raum Pirmasens (Weimersbach-Hinterweidenthal) finanziell abgesichert habe. Für den weiteren Verlauf der B10 bis Landau verwies Lewentz auf das Vermittlungsverfahren, das im September nach einem gescheiterten Anlauf erneut beginnen soll. Der Streit dreht sich darum, ob die B10 durchgängig vierspurig ausgebaut werden soll. Widerstand dagegen gibt es vor allem in der Südpfalz.