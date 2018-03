Koblenz-Prozess: Angeklagter sollte möglicherweise bei Terroranschlägen helfen

Der 37 Jahre alte Angeklagte im Koblenzer Terrorprozess war aus Sicht der Anklage möglicherweise zur Unterstützung von Al-Kaida-Terroranschlägen in Deutschland vorgesehen. Ahmad S. muss sich seit Montag vor dem Oberlandesgericht Koblenz verantworten.

Koblenz – Der 37 Jahre alte Angeklagte im Koblenzer Terrorprozess war aus Sicht der Anklage möglicherweise zur Unterstützung von Al-Kaida-Terroranschlägen in Deutschland vorgesehen. Ahmad S. muss sich seit Montag vor dem Oberlandesgericht Koblenz verantworten.

Oberstaatsanwalt Ullrich Schultheis sagte, der Angeklagte habe ein Terrornetz in Europa mitaufbauen und für weitere, bisher unbekannte Aufträge zur Verfügung stehen sollen. «Es liegt jedoch nahe, dass es sich dabei um terroristische Anschläge handeln sollte.»

Dem Deutsch-Afghanen wird Mitgliedschaft bei Al-Kaida und der Islamischen Bewegung Usbekistan (IBU) vorgeworfen. Er soll sich der Anklageschrift des Generalbundesanwalts zufolge 2009 entschlossen haben, am «Heiligen Krieg» (Dschihad) teilzunehmen. Als Teil der Hamburger «Reisegruppe» – einer Islamistenzelle – soll er in ein Terrorcamp in Pakistan gereist sein und bei der IBU mitgemacht haben. Danach soll er sich Al-Kaida angeschlossen haben, auf Kampfeinsätze vorbereitet worden sein und 2010 Kontakt zu einem hochrangigen Al-Kaida-Funktionär bekommen haben.