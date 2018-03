Koblenz/Mülheim-Kärlich: Schüsse vor Disco bleiben ungeklärt

Koblenz/Mülheim-Kärlich – Plötzlich gellen Schüsse durch die Nacht. Plötzlich schlagen Kugeln gegen die Fassade der Disco Funpark. Türsteher verrammeln panisch den Eingang, Gäste werfen sich am Parkplatz zu Boden. Es ist kurz vor Mitternacht – niemand weiß, wer der wahnsinnige Schütze ist. Und das bleibt auch so, zumindest vorerst.

2008 schoss ein Unbekannter auf die damalige Disco Funpark in Mülheim-Kärlich. Foto: Thomas Frey

Zu den acht Schüssen auf die ehemalige Großraumdisco in Mülheim-Kärlich kam es am 3. April 2008. Jetzt – gut vier Jahre später – stand ein mutmaßlicher Täter wegen sechsfachen versuchten Mordes vor dem Landgericht Koblenz. Aber: Das Gericht konnte dem Westerwälder (32) die Tat nicht nachweisen. Es gibt keine eindeutigen Beweise gegen ihn und er hat kein Motiv für die Tat, erklärte der Vorsitzende Richter Ralf Bock das Urteil. Es gebe Indizien die gegen den Mann sprechen, aber die reichten nicht für eine Verurteilung. Der Westerwälder war zur Tatzeit am Tatort – das räumte er ein. Er fuhr den BMW, aus dem geschossen wurde – auch das räumte er ein. Und er lagerte in seiner Wohnung 75 Schuss scharfe Munition – die stellte die Polizei sicher. Laut dem Urteil hatte die Munition das gleiche Kaliber wie diejenige, die beim Anschlag verwendet wurde.

Wie kam es zu den Schüssen? Der Westerwälder beteuerte im Prozess seine Unschuld. Er erzählte diese abenteuerliche Geschichte: Er, ein Koblenzer (31) und ein dritter Mann (33) fahren am Tatabend zu einer Party. Auf der Bundesstraße 9, auf Höhe des Funparks, öffnet der Koblenzer plötzlich ein Seitenfenster und feuert auf die 75 Meter entfernte Disco. Dann brüllt er den Westerwälder an: "Gib Gas! Ich habe nur in die Luft geballert!" Und die Munition? Die gab er ihm eineinhalb Jahre später und bat ihn, sie zu verstecken. Der Westerwälder tat es, angeblich ohne nachzudenken.

Der Koblenzer sagte im Prozess als Zeuge aus – und stritt jede Tatbeteiligung ab. Ihm droht jetzt auch eine Anklage. Den Westerwälder verurteilte das Gericht zu zwei Jahren und einem Monat Haft. Nicht wegen der Schüsse, sondern weil er mit Amphetamin-Pulver handelte.

Von unserem Redakteur Hartmut Wagner