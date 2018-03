Koblenz/Mainz: Fans dürfen zur Fußball-EM länger draußen feiern

Zur Fußball-Europameisterschaft dürfen Fans in Koblenz und Mainz länger als sonst draußen feiern. Die Sperrstunden für die Außengastronomie würden gelockert, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung Mainz. Das Umweltdezernat erließ eine entsprechende Verordnung, wie die «Mainzer Rhein-Zeitung» berichtete.

Beim Public Viewing – hier bei der WM 2010 am Mainzstrand – kann es ganz schön voll werden. Foto: Harry Braun/Archiv

In der Regel ist in Mainz draußen unter der Woche um 22.00 Uhr Schluss, um die Nachbarschaft vor Lärm zu schützen. Da nach der Vorrunde Spiele deutlich länger dauern könnten, wurden die Auflagen gelockert – damit nicht mitten im Elfmeterschießen alle das Lokal verlassen müssen. Die EM wird vom 8. Juni bis 1. Juli in Polen und der Ukraine gespielt.

Auch in Koblenz ist Public Viewing im Freien mindestens bis zum Schlusspfiff erlaubt, wie ein Stadtsprecher sagte. In der Rhein-Mosel-Stadt soll unter anderem auf der Festung Ehrenbreitstein eine große Leinwand errichtet werden – mit Platz für mehrere tausend Fans.

Im Mainzer Regierungsviertel will ein privater Betreiber Public Viewing anbieten, zudem werden am Rheinstrand die Fußballspiele gezeigt.